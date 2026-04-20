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La Policía de Santa Cruz inició la búsqueda de Benjamín Giovani Barrientos Ruiz, un joven de 17 años que desapareció el 16 de abril de 2026 en la ciudad de Caleta Olivia, en el norte de la provincia.

Según la información oficial, el adolescente salió de su domicilio alrededor de las 13:16 con destino a un entrenamiento de boxeo y desde ese momento no se registraron nuevos datos sobre su ubicación.

El caso se incorporó al Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz, donde se centraliza la información vinculada a búsquedas activas.

Descripción física y vestimenta

Las autoridades difundieron las características del joven para facilitar su identificación. Benjamín Giovani Barrientos Ruiz presenta tez morena, ojos negros y una estatura aproximada de 1,60 metros.

Tiene el cabello corto, lacio y de color rojizo, que llevaba atado hacia un costado, y posee un piercing en el lado izquierdo del rostro.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón deportivo negro con franjas laterales, zapatillas blancas y una campera negra con rojo del club River Plate.

Pedido de colaboración a la comunidad

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz difundió el pedido de búsqueda junto a la Policía provincial y LU14 Radio Provincia, bajo la consigna “Te Estamos Buscando”.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que aporte cualquier dato que pueda contribuir a localizar al joven. La información debe comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 911 o en la comisaría más cercana.

También se encuentra disponible el sitio oficial del Sistema de Registro de Personas Extraviadas, donde se publican los avisos vigentes, y un canal de difusión por WhatsApp para ampliar el alcance de la búsqueda.

Canales oficiales de difusión

El operativo de búsqueda incluye la difusión del caso en plataformas institucionales y medios provinciales, con el objetivo de ampliar la circulación de la información en Caleta Olivia y otras localidades de Santa Cruz.

Las autoridades indicaron que cualquier dato relevante puede resultar clave para avanzar en la localización del adolescente.

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