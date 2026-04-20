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Las autoridades de Santa Cruz activaron operativos de búsqueda para localizar a tres personas desaparecidas durante el último fin de semana en Río Gallegos y Caleta Olivia. Se trata de dos adolescentes y una mujer adulta cuyos datos fueron difundidos a través del sistema provincial y canales oficiales.

Los pedidos de colaboración se enmarcan en el registro de personas extraviadas, que actualmente mantiene 11 casos activos en distintas localidades de la provincia.

Búsqueda de una adolescente en Río Gallegos

Uno de los casos corresponde a Nicole Angelina Rodríguez, de 14 años, quien se retiró de su hogar en Río Gallegos el 19 de abril de 2026 alrededor de las 17:00 horas.

Nicole Angelina Rodríguez.

Según la información difundida, la adolescente presenta tez trigueña, contextura media y una estatura aproximada de 1,60 metros. Tiene cabello rojizo hasta los hombros y utiliza piercings en la nariz y el labio. Al momento de ausentarse vestía jean gris, buzo negro y chaleco de pluma negro.

Un joven de 17 años desaparecido en Caleta Olivia

En Caleta Olivia, la Policía busca a Benjamín Giovani Barrientos Ruiz, de 17 años, quien salió de su domicilio el 16 de abril de 2026 a las 13:16 con destino a un entrenamiento de boxeo.

Benjamín Giovani Barrientos Ruiz.

El joven mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez morena, ojos negros y cabello rojizo corto, que llevaba atado hacia un costado. Posee un piercing en el lado izquierdo del rostro. Vestía pantalón deportivo negro con franjas laterales, zapatillas blancas y campera negra con rojo.

Buscan a una mujer adulta en Caleta Olivia

El tercer caso corresponde a Miriam Álvarez de 56 años, desaparecida en Caleta Olivia. De acuerdo a los datos oficiales, mide 1,55 metros, presenta contextura media y tiene cabello rubio lacio hasta los hombros.

Activan un operativo de búsqueda en Caleta Olivia por Miriam Álvarez.

Al momento de ausentarse vestía una campera tipo puffer color rosa, pantalón azul claro y calzado tipo chancletas.

Registro provincial de personas extraviadas

Los tres casos forman parte del Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz, donde se centralizan las denuncias y se actualiza la información oficial. Según los datos difundidos, actualmente hay 11 personas desaparecidas en la provincia, con casos registrados desde 2023 hasta la fecha.

Entre ellos figuran personas vistas por última vez en Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Río Turbio.

Canales oficiales para aportar información

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan localizar a las personas buscadas. Cualquier información debe comunicarse de inmediato al 911 o en la comisaría más cercana.

También se encuentra disponible el sitio oficial del Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz, donde se publican los avisos vigentes, y canales de difusión institucional para ampliar el alcance de cada búsqueda.

Los organismos intervinientes indicaron que los datos aportados pueden contribuir al avance de los operativos en curso.

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