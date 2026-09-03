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En el Mes de la Primavera y de los Estudiantes, “Segunda Mañana”, el programa que se emite por Radio LU12 AM680, habló con Cynthia Segura, secretaria de Violencia Doméstica del Juzgado de Familia Nº 2 de Río Gallegos, para analizar el lugar que en décadas anteriores ocupaba socialmente la elección de la reina de los estudiantes y del mariposón.

“Entre todos formamos esa sociedad patriarcal”. CYNTHIA SEGURA, SECRETARIA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL JUZGADO DE FAMILIA Nº 2 DE RÍO GALLEGOS

“Eran momentos de festividad que se vivían bien porque no había todavía una conciencia de lo que podía generar. En la cultura occidental, la primavera, la fertilidad y la belleza están representados a través de figuras femeninas. Los movimientos feministas vienen a tratar de hacernos pensar de una forma distinta, de que por ahí no tiene un asidero natural, sino que es algo cultural y que además puede generar cosificación en las mujeres, daño a su salud mental, daño al cuerpo, por ser juzgadas por su físico“, expuso.

De como una práctica cultural puede transformarse en violencia simbólica, indicó que “cuando en función de eso se genera daño en el cuerpo, en la mente o genera patrones de conducta que repercuten en la vida cotidiana de las mujeres. Una violencia simbólica de cosificar a una mujer, en términos generales, después en términos particulares, hay un hombre que pretende poseer a esa mujer como un objeto”.

“No es que los hombres están atacados por las mujeres, ni nada por el estilo. Entre todos formamos esa sociedad patriarcal“, aclaró Segura.

Asimismo, la secretaria de Violencia Doméstica reconoció que las festividades “tratan de generar identidad comunitaria, juntar a chicos y chicas de distintos grados, con distintos intereses, para celebrar entre todos, entonces hay que buscar otros objetivos, otros intereses que puedan determinar a un embajador o a una embajadora, algo que resalte otras cualidades que no sean un patrón de belleza sociocultural de un tiempo y un espacio“.

De reina a embajadora

A partir de mayo de 2016, la elección de reina de Río Gallegos se transformó en un certamen en el que se busca un “representante ejemplar o embajador” de la capital provincial.

Al respecto, Segura rememoró que “lo que se intentó con este expediente, que se inició de oficio, eran medidas preliminares para establecer el control de constitucionalidad que tenía este concurso de belleza en los estudiantes secundarios y fue con intervención de varios sectores como Cordinación Provincial de Centros de Estudiantes, Coordinación General de Educación Privada, Subsecretaría de las Mujeres”.

En aquél momento se convocó a audiencias, a charlas y a intervenciones a distintos centros de estudiantes. “Fue una idea que se trató de construir consensuadamente”, marcó.

Recordó que entre los jóvenes “habían disidencias, porque habían sectores que querían seguir con sus tradiciones y habían sectores que decían que no, que eso les hacía mal. De hecho, también hablaron de enfermedades que se generan a través de este objetivo de las mujeres de entrar en un patrón de belleza, por ejemplo, bulimia, anorexia”.

Asimismo, Segura aclaró que el juez Antonio Andrade “en ningún momento ordenó dejar sin efecto este concurso” y apuntó que “hay que hacer un cambio de paradigma, eso es lo que se propone”.

La secretaria de Violencia Doméstica sostuvo la importancia de “ponerlo en debate y el debate genera incomodidad. Ponernos a debatir sobre esto es urgente”.

Invitando a reflexionar, planteó: “Si gracias a que algunos hombres hegemónicos la pasaron bien, un montón de otros géneros la pasaron mal, hay que ponerse a dudar sobre eso”.

“Hay que desaprender un poco lo que antes se hacía y aprender nuevas formas”. CYNTHIA SEGURA, SECRETARIA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL JUZGADO DE FAMILIA Nº 2 DE RÍO GALLEGOS

Asimismo, señaló que “si se ejerce presión sobre el otro, quiere decir que ya se rompe la voluntariedad, había un montón de chicas que eran coaccionadas a participar de los cértamenes. Está la frase del ‘no es no’, pero antes esas cosas no existían, los límites hacia la voluntad de cada uno”.

“Hay que desaprender un poco lo que antes se hacía, que estaba convalidado, y aprender nuevas formas”, reafirmó.

“Me parece que el mensaje más lindo es el de la estudiante Sofía Lizabe que dice esto de que aprendamos a amarnos por lo que somos, no dejar que nadie nos haga creer que somos insuficientes, poner límites, el amor propio, que también se puede festejar, se pueden ponderar otras cuestiones y que, en definitiva, la belleza y qué es bello y qué no, lo ponemos nosotros, es un acuerdo entre toda la sociedad. Permitir que haya diversidad es la parte más bella del mundo”, concluyó.