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La familia de Eliel Torres, un niño de 7 años de Río Gallegos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), busca un terapeuta ocupacional que pueda incorporarse a su equipo terapéutico y acompañarlo en una etapa fundamental para su desarrollo.
A través de las redes sociales, sus familiares explicaron que esta terapia resulta fundamental para fortalecer su autonomía, trabajar distintas habilidades y favorecer su desarrollo y calidad de vida. Además, permitiría complementar el abordaje que actualmente realiza junto a su psicopedagoga, psicóloga conductual y fonoaudióloga.
Los profesionales interesados en acompañar al pequeño pueden comunicarse a los números: 2966-524741 (mamá) o al 2966-647888 (papá).
Carla, la mamá de Eliel, brindó detalles sobre este pedido en diálogo con Radio LU12 AM680. “Buscamos terapeuta ocupacional para una mayor calidad de vida de nuestro hijo. Hay muchas cosas que hoy en día le cuestan (…) por ejemplo, el hecho de agarrar un tenedor, escuchar, mirar a los ojos, escribir, doblar las cosas”, subrayó.
Asimismo, comentó: “Es un nene al que le gusta mucho pasear, el aire, el agua y la pileta. Lo que le cuesta es sociabilizar mucho, le cuesta comunicarse con otras personas. Es autista no hablante y recién está empezando a decir unas pocas palabras”.
Consultada acerca de cuándo recibió el diagnóstico, Carla relató que “empezaron las primeras alarmas cuando el ya tenía 1 año, que comenzó con crisis”, y agregó: “Él ya hacía el aleteo de manos (movimiento repetitivo conocido como estereotipia motora muy común en el TEA) desde temprana edad y a los 8 meses recién se empezó a sentar”.
También indicó que comenzó a caminar al año y cuatro meses. “Justo era en plena pandemia y me decían que era un ‘niño pandemia’. Pero a raíz de ir investigando y después de hacerle un montón de estudios, primero le diagnosticaron un retraso del desarrollo y hoy está diagnosticado con autismo, retraso del desarrollo y déficit de atención“, dijo.
La madre señaló que actualmente realiza tratamiento con una psicopedagoga, una profesional de psicología conductual y una fonoaudióloga, al tiempo que remarcó las dificultades que atraviesan para encontrar un profesional de terapia ocupacional.
“Llevamos varios años buscando y, a raíz de eso, es como si se nos estuviera retrasando la vida (…) Por eso lo necesitamos urgente… Ayuda a que todas las terapias funcionen”, enfatizó.
Con la voz quebrada por la angustia, se dirigió directamente a los profesionales y expresó: “Necesitamos eso para poder darle a nuestro hijo una mejor calidad de vida, para que él pueda avanzar”.
Precisó que, en general, cuentan con disponibilidad, excepto los jueves, cuando tiene otras terapias: “Dentro de todo tenemos disponibilidad (…) necesitamos el terapeuta para que todas las terapias que está haciendo hoy en día puedan funcionar al 100%”.
Como reflexión final, la mamá de Eliel manifestó: “El día de mañana, cuando yo no esté, quiero que mi hijo pueda hacer una vida normal dentro de todo. Aunque le cuesten todas las cosas que hoy en día le cuestan, pueda hacer su vida normal”.
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