Enfermero del Hospital de Río Gallegos: "Uno busca el momento de tranquilidad y no llega"

Este viernes, el Ministerio de Salud y Ambiente comunicó el fallecimiento de una mujer de 40 años que se encontraba internada en el Hospital Regional Río Gallegos. Se trata Paola Toledo, una empleada administrativa de ese hospital que, a pesar de recibir el alta médica por el virus, continuó complicada por comorbilidades previas.

Tras el trágico desenlace, sus compañeros expresaron su dolor a través de un homenaje en el nosocomio local. Uno de ellos, el enfermero Walter Barrientos, dialogó con LU12 AM680 y FM Láser 92.9 Río Gallegos contó como están atravesando este duro momento.

Es necesario tomar conciencia de lo que está pasando porque este chiste nos está saliendo muy caro

"Trabajo en el servicio de Terapia Intensiva en el hospital y estuve con ella durante 20 días", expresó el profesional de la salud. Barrientos dijo que la paciente, a pesar de ser joven, "tenía otras enfermedades asociadas, lo cual perjudicó el cuadro clínico".

El enfermero explicó que en su profesión trata de no apegarse emocionalmente pero en circunstancias como estas, eso resulta imposible. "Es una compañera de trabajo y es joven, uno espera que termine bien pero no tuvimos esa suerte", lamentó Walter.

Descansa en Paz Virginia, así te llamábamos en la Sala. Como le digo siempre a mis Colegas Enfermeros , hagamoslo a... Publicado por Walter Barrientos en Viernes, 11 de septiembre de 2020

"Uno busca el momento de tranquilidad y no llega", confesó Barrientos, que es enfermero hace más de 28 años. El profesional trabajó en la epidemia de Cólera que azotó el norte de Argentina en la década de los noventa y luego la pandemia por la Gripe A (H1N1) en Santa Cruz.

Si ponen fase uno, la gente sabe dónde está la policía y la evade

Además, estuvo en el conflicto bélico de Kosovo, a finales de la década de los noventa. De esa experiencia narró: "Durante la guerra no se salía a la calle, se compraba lo que se necesitaba para comer y no se salía más". Afirmó que hay que tomar medidas de cuidado similares , evitando las salidas y las reuniones sociales. "Al virus lo salimos a buscar a la calle, si no nos cuidamos va a seguir muriendo más gente", sentenció.

El enfermero también alertó por el cansancio extremo que está atravesando el personal de salud. "Un día normal mío, es entrar a las 22:00 y casi siempre salir a las 06:00, pero a veces no hay relevo y nos quedamos hasta las 14:00 del otro día", comentó Barrientos. Acotó: "Va a llegar el momento en que nos vamos a cansar y no hay nada que pueda combatir el cansancio del personal de salud".

Por último, habló de la posibilidad del retroceso de fase en la capital santacruceña. "Si ponen fase uno, la gente sabe dónde está la policía y la evade", apuntó. En ese sentido, comentó que es "necesario tomar conciencia de lo que está pasando" porque "este chiste nos está saliendo muy caro"