Días atrás, una vecina de la Cuenca Carbonífera dio aviso al Consejo Agrario Provincial (CAP) del hallazgo de animales muertos en la zona del dique de Mina 4.

Al respecto, Cristian Mansilla, director del CAP en Río Turbio, contó este martes a Radio LU12 AM680 que “esto surge por una persona que iba caminando el sábado y cuando regresó a Río Turbio, me ubicó y me avisó que había encontrado un zorro colorado muerto y que al lado había una pierna de vaca, se veía un poco fea y no estaba comida”.

“Ella tenía miedo por los cóndores que habitan en la zona de Mina 4”, acotó.

Por la tarde, Mansilla subió a la zona y encontró un perro y un águila que colocó en bolsas y trasladó.

Este lunes, se realizó un rastrillaje, durante el cual encontraron nueve animales, entre ellos tres perros, cuatro zorros, un águila y un carancho. “Encontraron los cebos, que eran dos piernas”, mencionó. En tanto que el martes se realizó un nuevo rastrillaje.

El material colectado fue trasladado a El Calafate para determinar qué tipo de veneno es el que fue utilizado.

“Creo que lo que hacen esto son los productores de animales, quizás hayan muchos perros baguales que nacen en el campo”, analizó sobre los posibles responsables del envenenamiento.