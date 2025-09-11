Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Somos Huellas Patagónicas dio a conocer este miércoles que un nuevo ejemplar de cóndor andino había sido hallado muerto en el Puente de Piedra en Cancha Carrera.

“Desde 2007 hasta la actualidad, ya son 50 los cóndores que han perdido la vida en nuestra localidad”, lamentaron sobre el escenario que se presenta en la Cuenca Carbonífera.

En este contexto, tras el aviso de la asociación, la delegación del Consejo Agrario Provincial realizó el rastrillaje del área y el rescate del cuerpo del ave.

“El cóndor andino es una especie que está reconocida con el máximo nivel de protección a nivel provincial y también a nivel nacional, que es la de un monumento natural, esto quiere decir que cualquier caso en el que se de una pérdida de algún espécimen, nos hace activar inmediatamente un protocolo“, señaló la directora provincial de Áreas Protegidas y de Fauna Silvestre del Consejo Agrario Provincial, Marisol Espino Penilla, en comunicación con Radio LU12 AM680.

“Para poder saber efectivamente qué es lo que está pasando, se activó un protocolo de rastrillaje”.

“Ese protocolo se activa en colaboración con la ONG Bioandina que tiene como objetivo cuidar del cóndor andino, con ella trabajamos todas las acciones en conjunto para la protección de esta especie”, acotó.

“Cuando hicimos el rastrillaje de este ejemplar que se encontró este miércoles se encontró uno más, pero tenían estados de descomposición distintos“, expuso.

El protocolo incluye una visita en el lugar en busca de posibles cebos.

Espino Penilla indicó que para saber qué está sucediendo se activa un protocolo de rastrillaje. “Al encontrar dos ejemplares en un área y sin alguna evidencia de algún tipo de herida o alguna cuestión que indique que sea alguna cuestión física más que algún cebo o un envenenamiento, se activan distintos protocolos”.

“Si sospechamos que hay algún envenenamiento o que puede haber alguna fuente de peligro para más cóndores, se activa el protocolo de rastrillaje donde se hace una visita en el lugar y se buscan posibles cebos, eso ya está activado y también se realizará la necropsia”.

Cabe recordar que en caso de encontrar un cóndor muerto, es fundamental no mover ni tocar el cuerpo y dar aviso inmediato a las autoridades competentes.