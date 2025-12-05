Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bajo el lema “Con la Santísima Madre de Güer Aike , peregrinos de Esperanza”, los riogalleguenses volverán a caminar en la 45° Peregrinación a “Nuestra Señora de Güer Aike.

“Esta fiesta de la Inmaculada, que es el 8 de diciembre, marca el reencuentro de la mamá con los hijos, pero más que de la mamá con los hijos, creería que es los hijos que tienen que la obligación de visitar a la mamá”, expresó el diácono César Riquelme en diálogo con Radio LU12 AM680.

En este sentido, adelantó: “Pensamos que este año deberíamos ser alrededor de unas 40-45.000 personas las que nos juntemos en Güer Aike en diferentes horarios para participar de las celebraciones litúrgicas”.

Se celebrarán misas a las 10:00, 11:30 y 16:00, arriba al pie de la virgen.

“También vamos a bautizar a niños, jóvenes y adultos que le falte el sacramento como una forma de que esta iglesia que nos pide cada día estar más más cerca de la gente, estar al lado del que sufre. Estamos ahí con la palabra de Dios, estamos con la ayuda que podamos entregar y con la esperanza para que nuestros jóvenes se alejen de las drogas, de los vicios que lo único que hacen es arruinar su vida”, lamentó.

Tanto en la caminata como en el predio se brindará el sacramento de la reconciliación y habrá bendiciones. En tanto que los bautismos tendrán lugar a las 14:00 y 15:00 en el predio y las inscripciones se realizarán desde las 10:30, presentando el DNI de la persona que será bautizada y de familiares y padrinos.

Salida, puestos y colectivos

El diácono César Riquelme precisó que la procesión iniciará este lunes a las 06:00 saliendo desde la rotonda Juan Bark, donde el obispo diocesano Ignacio Medina impartirá la bendición a los peregrinos.

En el trayecto, se dispondrán cuatro puestos de hidratación y/o bebida caliente (se debe llevar taza o vaso), el primero estará en la entrada a la X Brigada de la Fuerza Aérea, el segundo en la entrada de la Escuela de Cadetes de Policía y el tercero, en la exermita de la Difunta Correa, a la altura del Servicio Penitenciario Provincial. El último puesto estará ubicado en las adyacencias del Río Gallegos Golf Club.

“Estos chicos, los primeros peregrinos, ni se imaginaron las semillas que estaban sembrando”.

Además, recordó que “este es el quinto año que contamos con un grupo de 14 masajistas profesionales que en una carpa que nos facilita el Ejército van a tener sus camillas para poder brindar el servicio a las personas que presenten alguna molestia. El masaje los va a ayudar a reanimarse”.

En esta edición, también habrá servicio de colectivos de manera gratuita que saldrá a partir de las las 09:00 desde la terminal de colectivos. En tanto que para el regreso, el último colectivo saldrá a las 18:00. Entre las 09:00 y 18:00 habrán unidades realizando viajes.

Los primeros

Por último, el diácono dio a conocer que en esta oportunidad contarán con la participación de los primeros peregrinos. “Vamos a tener la presencia de un grupo importante de los primeros peregrinos que en el año ’82 eran jóvenes de 16, 17, 18 años, estudiantes del Colegio Salesiano y que perteneciendo al grupo juvenil de la Catedral tuvieron la idea de ir a Güer Aike a celebrar una misa y a celebrar la fiesta de la Virgen. Estos chicos ni se imaginaron las semillas que estaban sembrando”.

Para la 45° edición, fueron especialmente invitados para ser quienes bajen la imagen de la virgen cuando llegue a Güer Aike y puedan llevarla en andas y ubicarla para la misa que el obispo celebrará a las 13:00 en el predio.

Cabe recordar que también se celebrarán misas a las 10:00, 11:30 y 16:00, arriba al pie de la virgen.