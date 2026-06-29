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Los estudiantes de 3er año del Instituto Privado de Educación Integral (IPEI) de Río Gallegos visitaron este lunes las instalaciones del edificio del Grupo La Opinión Austral.

Durante la salida, tuvieron la oportunidad de conocer los estudios de Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9 como así también de LOA Contenidos y la redacción integrada del diario La Opinión Austral y www.laopinionaustral.com.ar.

Guiados por María Eugenia Sanhueza, responsable de Recursos Humanos, alumnos y alumnas conocieron el funcionamiento de las diferentes áreas como así también pudieron acceder a parte de la hemeroteca del diario La Opinión Austral.

En la oportunidad, Rebeca Barrientos, Lourdes Sierra, Miquela Zarate y Alexia Visigle fueron entrevistadas por la locutora Gisela Castill0 en el estudio principal “Guido Vera” de Radio LU12 AM680.

“Es algo que me hubiera gustado conocer antes, me llamó la atención. Cuando nos comentaron esta salida en el colegio me entusiasmó”, comentó Rebeca sobre la visita a la radio.

Por su parte, Lourdes comentó que cuando cursaban Jardín de Infantes realizaron la misma salida. “La mayoría no se acordaba, además había gente que no estaba todavía”, acotó.

Asimismo, compartió que desde el área de Naturales, trabajaron sobre el tema de la Nevada del ’95. “Vimos videos e hicimos también un vídeo hablando sobre la nevada y cómo la gente de las estancias sufrió por la cantidad de nieve y la falta de comunicación, fue algo sobre lo que preguntamos y por lo que nos contaron, fue gracias a la radio que mucha gente se pudo comunicar“.

Los medios en el día a día

En cuanto al consumo de medios de comunicación, Rebeca contó: “En casa, somos de escuchar la radio, es la que más acompaña en casa”. Sobre un futuro laboral en los medios, afirmó: “Me gusta todo lo que es del área de Sociales, así que no lo descartaría en ningún momento”.

La locutora Gisela Castillo entrevistó a Rebeca Barrientos, Lourdes Sierra, Miquela Zarate y Alexia Visigle en Radio LU12 AM680. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Durante la entrevista también conversaron sobre el rol que están teniendo los streamings entre los medios de comunicación.

“En mi caso, nosotros, por más que tengamos la tele y todo, llegamos a casa y prendemos la radio para no quedar en silencio, es como una compañía que tenemos”, acotó Rebeca.

Por último, sobre la posibilidad de un proyecto escolar de medios y los temas que les interesaría comunicar, señalaron que tendrían en cuenta los exámenes, interbandos, jornadas especiales y eventos de la escuela.