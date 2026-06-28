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En mayo de 2025, un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter sacudió la región del Paso Drake, al sur de Chile. El movimiento sísmico, que activó una alerta de tsunami en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, generó un fuerte oleaje que afectó a la pingüinera ubicada en la reserva natural de Cabo Vírgenes en la provincia argentina de Santa Cruz.

La destrucción afectó la infraestructura, el mirador quedó sin bases y el camino de acceso, en muy malas condiciones, pero además provocó un impacto ecológico considerable, lo que generó preocupación sobre el futuro comportamiento de los pingüinos.

Entre septiembre de 2025 y abril de 2026, especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la organización Wireless Conservation Society (WCS), la Fundación Por el Mar y el equipo técnico del Consejo Agrario Provincial evaluaron cómo había impactado el fenómeno natural sobre la colonia de pingüinos y definieron la ubicación más adecuada para la nueva infraestructura.

El oleaje generó daños en la infraestructura.

Tras los estudios, se inició la construcción del nuevo mirador, como lo había adelantado la directora de Fauna del Consejo Agrario Provincial, Marisol Espino, a La Opinión Austral, y el rediseño de los senderos.

Mientras la empresa petrolera Santa María aportó los materiales para la construcción del mirador, la Fundación Por el Mar colaboró con el financiamiento del trabajo de los arquitectos. El Consejo Agrario Provincial puso a disposición la logística, el personal y el traslado de materiales, mientras que la Estancia Monte Dinero facilitó maquinaria para ejecutar las tareas.

Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Es un trabajo que hicimos en conjunto con Fundación Por el Mar, que fue fundamental para poder llevarlo a cabo. También colaboró la Petrolera Santa María, estamos siendo acompañados por la estancia Monte Dinero, los dueños de esta estancia tienen toda la predisposición y el acompañamiento para que esto salga adelante, y el esfuerzo del Gobierno Provincial”, manifestó Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial, en comunicación con Radio LU12 AM680.

Adelantó que desde el Consejo Agrario volverán “a hacer los nuevos senderos con las restricciones pertinentes, así cuando empiece la temporada los vecinos que la visiten puedan recorrer, sin salirse del lugar, para cuidar a los pingüinos y que podamos preservar la especie”.

Asimismo, dio a conocer que se encuentra trabajando en Laguna Azul. “El Gobernador tiene un firme compromiso de que la podamos terminar, esta obra quedó inconclusa y va a ser fundamental también para el desarrollo y para promover la industria que está activando el Gobierno provincial. Estamos muy contentos porque, a pesar del contexto económico que estamos viviendo, cuando uno une fuerzas y trabaja articuladamente con las distintas áreas, se puede trabajar y los resultados están a la vista”, manifestó.

Sobre la pingüinera, sostuvo: “El mirador fue finalizado, también hicimos todo lo que es el sendero, nos queda el reacondicionamiento de la cabaña y los baños para que esté 100% operativo. A comienzos de la temporada, vamos a estar haciendo la inauguración del mirador en conjunto con lo que son los nuevos senderos para que los vecinos tengan todas las condiciones necesarias para disfrutar de ese espacio y ver el lugar magnífico que tenemos”.

Cabo Vírgenes es la segunda pingüinera más importante del país para la especie de pingüino de Magallanes.

“Es un trabajo importantísimo y va a servir para el desarrollo turístico, es uno de los lugares más importantes que tenemos en Río Gallegos”, concluyó.