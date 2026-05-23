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El furor por el álbum del Mundial volvió a reunir a familias enteras en una tarde cargada de entusiasmo, intercambio y fútbol. En el marco de la propuesta “Modo Mundial”, decenas de chicos y chicas llegaron este viernes a las instalaciones de La Opinión Austral, en Zapiola 35 de Río Gallegos, para cambiar figuritas, participar de sorteos y compartir una actividad que ya se convirtió en un clásico previo a cada Copa del Mundo.

La jornada se realiza de 16 a 18 horas y puede seguirse también a través de LU12 AM680, donde se transmite en vivo todo lo que sucede en el lugar.

Durante la actividad, organizada en el primer piso del edificio, los asistentes reciben stickers, paquetes de figuritas y números para participar en distintos sorteos. Además, se montó un espacio con croma para que los chicos puedan sacarse fotografías junto a jugadores de la selección argentina o recrear escenas mundialistas.

Los más chicos disfrutaron de una divertida sesión de fotos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

“Estamos entregando stickers, paquetes de figuritas y ya hicimos dos sorteos. Los chicos están recontentos buscando el numerito para llevarse un paquetito”, contaron Dalila y Cintia, integrantes de

El intercambio de figuritas volvió a convertirse en una excusa perfecta para compartir en familia. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

Uno de los atractivos más convocantes es justamente el espacio de intercambio. Sobre mesas repletas de álbumes y pilas de repetidas, los participantes revisan cuidadosamente qué les falta y qué pueden negociar. Para facilitar el control, también se entregan planillas con el listado completo de las casi 900 figuritas de la colección.

Planilla para completar el albúm de figuritas. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA

Entre los presentes estuvo Mika junto a su familia, quienes mostraron orgullosos el avance de su álbum. “Yo creo que en dos semanas más la terminamos”, comentaron entre risas mientras buscaban una de las difíciles figuritas de Corea.

Otra de las familias que se acercó fue la de Ana Laura y su hijo Gael, quienes destacaron el costado social y educativo que tiene la colección. “Es una actividad linda, divertida. Los chicos están fuera de las pantallas, trabajan la frustración, negocian, aprenden banderas, países y hasta forman amistades nuevas”, expresó la mamá.

La actividad se realizó en el primer piso de La Opinión Austral y contó con la participación de familias de toda la ciudad. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA.

La pasión por completar el álbum también despierta estrategias y acuerdos entre chicos de distintos barrios y escuelas. “Los intercambios aparecen en todos lados: en el colegio, antes de los partidos, en cumpleaños o reuniones familiares”, relató otra de las participantes.

Entre las figuritas más buscadas apareció nuevamente Lionel Messi. Emilio, uno de los chicos presentes, aseguró que la más difícil de conseguir fue “la extra de Messi”, aunque finalmente logró obtenerla gracias a un intercambio con un amigo.

El evento continúa abierto al público hasta las 18 horas y desde La Opinión Austral te invitamos a acercarte con sus álbumes y repetidas para seguir compartiendo la experiencia mundialista.