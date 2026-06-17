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La comunidad educativa de la Escuela Industrial N°6 de Río Gallegos espera con expectativa la llegada del avión Cessna que fue cedido por la Justicia Federal para fines educativos. La aeronave, que se encontraba en Santa Fe, ya inició su traslado hacia Santa Cruz y será incorporada como recurso pedagógico para los estudiantes de la tecnicatura en Aeronáutica.

La secretaria de Gestión Educativa del Consejo Provincial de Educación, Daniela Mabel Franchini, confirmó que el transporte especializado avanzó durante las últimas horas por territorio santacruceño y que su arribo era inminente.

“Estamos expectantes con mucha alegría porque nos informaron que e el transporte, ya avanzó. Anoche estaba en la localidad de San Julián y estaría arribando a la localidad en horas de la mañana este avión que es tan esperado por la comunidad educativa de la Escuela Industrial N°6”, expresó en LU12 AM680.

Cómo llega el avión a Santa Cruz

Franchini recordó que la Dirección de Escuelas Técnicas fue notificada mediante un oficio emitido por la Fiscalía Federal descentralizada de Rafaela, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

“Se encuentra esta aeronave de marca Cessna, modelo serie 2000, de bandera boliviana, que en su momento fue secuestrada y fue otorgada mediante este oficio en resguardo a la comunidad educativa de la Escuela Industrial N°6”, explicó.

LA JOYA INCAUTADA. El Cessna permitirá a los alumnos formarse como técnicos aeronáuticos, con una alta capacitación y prácticas reales para el mercado laboral.

A partir de esa decisión comenzaron las gestiones para concretar el traslado desde Santa Fe hasta Río Gallegos.

“Se comenzaron todas las tramitaciones pertinentes y los avances en el Consejo Provincial de Educación para poder hacer el traslado porque este avión no se encontraba en esta localidad”, señaló.

Traslado con cuidados especiales

Debido a las dimensiones de la aeronave, fue necesario desmontar algunas partes para poder trasladarla por vía terrestre.

“Las alas han tenido que ser quitadas cuidadosamente para poder que entre la estructura dentro de este transporte y que pueda ser trasladada con todos los cuidados correspondientes”, detalló.

La funcionaria indicó además que una vez que el avión llegue a destino será nuevamente ensamblado.

“Seguramente cuando esté acá, ingresado en la Escuela Industrial N°6, se volverá a reconstruir para poder hacer el uso pedagógico destinado a todos nuestros estudiantes”, afirmó.

Prácticas profesionalizantes

La Escuela Industrial N°6 cuenta con una tecnicatura en Aeronáutica y la llegada de la aeronave permitirá reforzar las actividades prácticas de los alumnos.

“Todo lo que hacen desde el marco teórico podrán aplicarlo justamente en el marco real y práctico, en el uso y conocimiento de todo lo que es la aeronáutica”, sostuvo Franchini.

Asimismo, destacó el valor educativo que tendrá la incorporación de este recurso.

“La verdad es que para nosotros es un recurso muy valioso, importante, porque siempre decimos que en las prácticas profesionalizantes que realizan nuestros alumnos siempre buscamos las mejores posibilidades”, manifestó.

Y agregó: “Este recurso es muy beneficioso y va a posibilitarles a los alumnos que están haciendo las prácticas trabajar sobre el mantenimiento de las aeronaves, conocer sobre toda la parte técnica y avanzar en el estudio de esta tecnicatura”.

Prácticas

Consultada sobre quiénes podrán utilizar la aeronave, Franchini aseguró que será un recurso abierto para toda la matrícula de la institución.

“La avioneta está a disposición de todos los alumnos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que cada curso podrá trabajar con la aeronave de acuerdo con los contenidos previstos para cada etapa de formación.

“Seguramente en la currícula y en el trayecto educativo de cada uno de los alumnos, con las particularidades de cada año, irán trabajando de manera sincronizada en los contenidos para poder cada uno hacer el aprovechamiento que se requiera necesario”, señaló.

Por último, remarcó la importancia de aprovechar al máximo esta incorporación.

“Creo que es un recurso que hoy está a disposición y debemos explotarlo para que nuestros alumnos puedan aprovecharlo a full”, concluyó.