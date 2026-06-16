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El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) aprobó por unanimidad un reconocimiento institucional post mortem a la doctora Rita Mabel Villegas, destacada figura académica.

La resolución puso en valor su trayectoria en la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la gestión, además de dejar constancia de una situación administrativa que impidió concretar una designación que le correspondía por orden de mérito.

La decisión fue celebrada por colegas, amigos y familiares, quienes consideraron que se trata de una reparación simbólica hacia una mujer que dedicó gran parte de su vida a la universidad pública y a la formación de nuevas generaciones.

En diálogo con LU12 AM680 Río Gallegos, la docente e investigadora Mónica Manuelides, recordó el compromiso permanente que caracterizó a Villegas y aseguró que el reconocimiento constituye una forma de saldar una “deuda pendiente” de la institución.

“La verdad que Rita, para quienes la conocieron, siempre estuvo altísimamente comprometida con la universidad, con sus alumnos y con cómo se preparaba ella para poder dar lo mejor de sí para ellos”, expresó.

Manuelides explicó que Villegas alcanzó en 2022 el máximo grado académico al obtener su doctorado en Administración y posteriormente concursó para acceder a la categoría de profesora titular, la más alta dentro del sistema universitario.

El Consejo Superior de la UNPA aprobó por unanimidad el reconocimiento post mortem a la Dra. Rita Mabel Villegas.

“Lo concretó durante el segundo cuatrimestre del año 2024 y no sólo quedó primera en orden de méritos, sino que el tribunal destacó absolutamente su formación, su calidad humana y toda una vida dedicada a transmitir valores”, señaló.

Sin embargo, el trámite administrativo para efectivizar esa designación quedó pendiente y no pudo concretarse antes de su fallecimiento. Por ello, el Consejo Superior resolvió avanzar con una decisión inédita.

“Lo hizo post mortem y la verdad es que no se había dado otras veces que una decisión de este tipo fuera tomada por el máximo órgano de gobierno que tiene la universidad”, indicó.

Para quienes compartieron años de trabajo con ella, el reconocimiento representa mucho más que una formalidad. Así lo destacó la docente: “Para nosotros, que somos sus amigos, y para su familia es un orgullo. Creo que ella trabajó mucho por esto. Y me emociono cuando lo cuento, porque realmente trabajó muchísimo”, manifestó conmovida.

La trayectoria de Rita Villegas trascendió las aulas. Durante más de dos décadas impulsó investigaciones vinculadas al entramado productivo de Santa Cruz y la Patagonia. Junto a Manuelides comenzó a estudiar la cultura de las pequeñas y medianas empresas de Río Gallegos, una línea de trabajo inédita en la región.

“Empezamos hace más de veinte años a estudiar la cultura de las pymes de Río Gallegos, algo que nunca se había hecho”, recordó.

La Dra. Rita Villegas falleció el 29 de septiembre de 2025.

Con el paso del tiempo, Villegas profundizó sus investigaciones sobre innovación y desarrollo empresarial, vinculándose con especialistas de distintos puntos del país y de Latinoamérica.

“Ha desarrollado escritos inéditos sobre un tema que hoy es absolutamente relevante y que además sienta las bases para continuar trabajando y estudiando en este sentido”, afirmó.

Su influencia también se extendió al ámbito gremial. Integró ADIUNPA y posteriormente llegó a desempeñarse como secretaria general de CONADU Histórica a nivel nacional, donde participó activamente en la elaboración del Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios.

“El convenio colectivo que hoy tienen todas las universidades nacionales surge a partir de la gestión de Rita”, destacó Manuelides. En ese sentido, sostuvo que su figura excede ampliamente los límites de Santa Cruz.

“Es reconocida absolutamente en todas las universidades nacionales por el gran trabajo que ha hecho y por su compromiso en mejorar las condiciones con las que trabajamos en las universidades”, remarcó.

Más allá de su faceta académica, quienes la conocieron destacan su permanente vocación de servicio. “Tuvo una vida de servicio, diría yo”, resumió su amiga.

Recordó además su militancia política y su constante predisposición para acompañar a quienes la necesitaban.

“Siempre estaba atenta a ver dónde podía estar presente, ya sea con una palabra, con un apoyo específico o haciendo alguna gestión para colaborar con alguien”, expresó.

A casi un año de su partida, la docente aseguró que el cariño expresado por antiguos alumnos y colegas demuestra la huella que dejó en la comunidad.

“Hemos podido ver masivamente el pesar y el reconocimiento público de quienes alguna vez transitaron las aulas con ella, que era lo que más la movilizaba”, señaló.

Al imaginar qué sentiría Rita Villegas frente a esta decisión institucional, no dudó en responder: “Creo que estaría con el pecho bien inflado, bien feliz”.

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