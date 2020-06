Gracias a la solidaridad de la gente Daniel Tejero fue operado con éxito

Daniel Tejero tiene 27 años y sufría rinosinusitis crónica, una inflamación e infección dentro de la cavidad nasal y los senos paranasales.

Debido a esta enfermedad, otros órganos de Daniel se vieron comprometidos, generando aún más complicaciones en la condición que padecía.

Ello requería de dos operaciones urgentes, las cuales tenían un costo de aproximadamente 158.000 pesos, monto al que a Daniel le era imposible acceder debido a que se encontraba desempleado.

Para realizar esta intervención, el joven había llevado a cabo un sorteo para, con la ganancia de este, poder costear los 158.000 pesos que demandaba la cirugía.

Finalmente, y gracias a la ONG “Marcela Chocobar”, pudo ser concretada la semana pasada.

En diálogo con LU12 AM680 y FM Láser 92.2 Río Gallegos, Daniel contó acerca de cómo se encuentra actualmente luego de las cirugías que, finalmente, pudo realizarse.

“El viernes pasado fue que me hicieron la intervención quirúrgica. Gracias a Dios pudimos conseguir la cirugía. Fue una lucha bastante compleja que se pudo lograr gracias a la gente. La verdad que estoy muy agradecido con todas las personas que me estuvieron ayudando, estoy muy contento de que hoy ya pueda estar en casa, esperando la pronta recuperación, gracias a Dios pudieron sacar todo lo malo que tenía”.

Cabe recordar que, debido a la pandemia, Daniel no pudo concretar una intervención que tenía programada “el principal obstáculo no era tanto el monto de la cirugía, el principal obstáculo fue la cuarentena. Porque yo ya tenía una cirugía programada en el mes de abril, pero por el tema de la cuarentena no se pudo concretar en su momento".

"Eso llevó a que yo tenga que tomar medidas de manera particular, ya que no recibía pronta respuesta de parte del Ministerio de Salud”, lo que llevó a Daniel a buscar presupuestos por cuenta propia y que el monto se elevase más de lo planeado.

Inclusive, se realizó un expediente de cirugía de urgencia, a través del Ministerio de Salud y del Hospital el cual, como generalmente ocurre, quedó atascado.

Pero, con la ayuda de la ONG “Marcela Chocobar”, el expediente salió a flote y pudo concretarse la cirugía, “se comunicó conmigo la presidente de la ONG, se comprometió a ayudarme. Estoy muy contento y muy agradecido”, añadió.

La recuperación

Actualmente, Daniel se encuentra recuperándose y con un buen pronóstico: “Pudimos concretar esa cirugía. Fue todo un éxito. La patología que tenía era una infección grave, que tenía todo lleno de pus, y un quiste que es como un tumor detrás de la nariz, que fue retirado con éxito. La verdad que hoy estoy de diez”, concluyó