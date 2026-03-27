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Con la llegada de la Semana Santa, el espíritu de las Pascuas comienza a sentirse en cada rincón de Río Gallegos. En ese clima de encuentro, y tradición, LU12 AM680, FM Láser y La Opinión Austral te traen una propuesta muy especial: un gran sorteo de Pascuas con premios artesanales pensados para compartir en familia.

Sumate, participá y disfrutá del clásico sabor del chocolate, protagonista indiscutido de esta fecha.

Cómo participar del sorteo de Pascuas en LU12 y FM Láser

Participar es simple y está al alcance de todos. Quienes deseen sumarse deberán enviar un mensaje de WhatsApp al 1534-1776 con los siguientes datos:

Nombre y apellido

Teléfono de contacto

Últimos tres números del DNI

Además, hay una oportunidad extra para quienes quieran aumentar sus chances: si enviás un dibujo alusivo a las Pascuas, ¡tenés doble oportunidad de ganar!

Premios que endulzan la Semana Santa

El sorteo cuenta con el acompañamiento de emprendedores locales que aportan productos de elaboración artesanal, destacando la calidad y el talento de la ciudad.

Uno de los premios llega de la mano de Mundo Creativo, el espacio liderado por Daiana Trinidad, donde la chocolatería y la pastelería se combinan con la papelería creativa. Su propuesta para este sorteo es un huevo de chocolate grande, ideal para disfrutar en estas Pascuas. Quienes deseen conocer más o realizar pedidos personalizados pueden contactarse al 2966-653694 o a través de sus redes sociales. En Instagam podes encontrarla como @mundo_creativo_dai o en Facebook como “Daina Trinidad”.

Por su parte, Pauli Pastelería ofrece una alternativa irresistible con dos huevos rellenos planos —disponibles en sabores como dulce de leche, pistacho, chocolate blanco o negro— junto a una caja con dos conejitos rellenos, pensados especialmente para los más chicos. Los pedidos pueden realizarse vía WhatsApp al 2966-503962 o en Instagram @pauli.pasteleria

Conejitos rellenos de Pauli Pasteleria.

Finalmente, Tentación Helados y Chocolates Artesanales se suma con un huevo de Pascua grande, perfecto para compartir en familia. Este emprendimiento cuenta con dos direcciones en la ciudad: Islas Malvinas esquina Av. San Martín y Av. Kirchner 1448, donde ofrecen diversas opciones de productos artesanales.

Tentación te regala un huevo de chocolate grande ideal para compartir con toda la familia.

Sumate y celebrá con nosotros

Te invitamos a participar, compartir y vivir unas Pascuas diferentes junto a nosotros. Además, podés seguir todas las novedades del sorteo a través de las redes sociales de LU12 AM680, FM Láser y La Opinión Austral, donde estaremos contando cada detalle.

Porque las Pascuas también son encuentro, tradición y dulzura, te invitamos a ser parte de esta propuesta pensada para toda la comunidad.

🐰🍫 ¡Mucha suerte! 🍫🐰