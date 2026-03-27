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Con la celebración del Domingo de Ramos, este fin de semana la Iglesia Católica da inicio a la Semana Santa.

“La celebración de la Pascua es el centro de nuestra fe, es el Señor Jesús que vivía entre nosotros, que murió en la cruz por nosotros y resucitó y eso es lo que estamos celebrando”, manifestó el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina en Radio LU12 AM680.

“El Domingo de Ramos es la entrada del señor Jesús en Jerusalén, la gente lo recibía con olivos y lo saludaba, por eso nosotros también imitamos a ese pueblo de Dios que acompaña al señor Jesús a la cruz y a la resurrección”, explicó.

“Vamos a tener una celebración interparroquial este domingo 29 de marzo a las 15:00, como lo estuvimos haciendo durante los últimos años, en la puerta del hospital, donde vamos a hacer la bendición de los ramos. Después vamos ir en procesión hasta el gimnasio del Colegio Salesiano y a las 16:00 vamos a celebrar la Eucaristía”, detalló.

Sobre la elección del Hospital Regional como punto de encuentro para la bendición de ramos, Medina explicó: “Siempre rezamos, especialmente por los enfermos, es un lugar de cuidado, es un lugar de abrazo y el señor Jesús quiere ahí estar con los que más sufren también, por eso es que se comienza siempre en las puertas del hospital”.

En este sentido, agregó que “un lema que hemos puesto para este año es ‘Comunidad que escucha, manos que sirven’ y poder estar atento a las necesidades de todos los hombres, esa es la intención como dice el señor Jesús que miraba la necesidad y obraba”.

Respecto a la convocatoria de este domingo, comentó: “Suele venir una gran cantidad de gente. En distintas parroquias, como la Iglesia Catedral, ese mismo domingo a las 10:30 va a haber también una misa con bendición de ramos, en la parroquia del Carmen también a las 10:30, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 11:30, en la parroquia San Juan Bosco a las 19:30, en la iglesia San Benito a las 12:00 y en la parroquia San Vicente a las 19:00 para que todos puedan participar en distintos horarios”.

Además, el obispo Medina recordó que “el Jueves Santo es el lavado de los pies donde el Señor Jesús nos deja dos cosas: el sacerdocio y la eucaristía. El Viernes Santo van a ser los viacrucis en cada una de las parroquias y la celebración de la palabra, de la cruz. Y por último, el sábado, generalmente entre la tarde y la tarde-noche, celebramos la Vigilia Pascual, donde también es la celebración de la luz, donde renovamos nuestra fe, este Dios que ha resucitado y está presente en medio de nosotros”.

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