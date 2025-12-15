Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando el 21 de abril pasado se conoció la noticia de la muerte del papa Francisco, en el sur de la Argentina, Juan “Chili” Obando escribió un catártico texto titulado “Te odio, Francisco”.

El texto escrito por el riogalleguense que durante cinco años estuvo al frente de Cáritas Diocesana circuló rápidamente por las redes sociales y medios de comunicación.

“Tenía cero perspectiva de escribir un libro. Este año, cuando pasó lo de Francisco, escribí este texto que se viralizó, no sé si fue tanto por el título o por el contenido. Uno nunca sabe por qué se viralizan unas cosas y otras a las que uno le pone tantas ganas quedan estancadas”, expresó en comunicación con Radio LU12 AM680.

A raíz de eso, recordó que “hubo muchas charlas, mucho revuelo, lo volví a releer y seguía tirando letra”.

Obando siguió escribiendo y un amigo de La Plata le preguntó si se animaba a escribir un libro.

“La carta salió muy del corazón, la escribí a las pocas horas de haberme enterado lo de Francisco, es alguien a quien quise mucho. Como riogalleguense poder mostrar algunas cosas como el contacto que tenía conmigo, que también tenía con otras personas, me parece que está bueno, lo hace más cercano, a veces nosotros nos sentimos tan olvidados…”, reflexionó.

“Creo que nunca entendimos que teníamos un papa argentino”. JUAN “CHILI” OBANDO

El prólogo del libro fue escrito por monseñor Jorge García Cuerva, exobispo de la Diócesis de Río Gallegos y actual arzobispo de Buenos Aires. “Él fue nuestro primer cartero, las primeras cartas se las llevaba él cuando iba a Roma y después, le soltó la mano y el vínculo ya era directo con Francisco”, repasó.

En cuanto al contenido, comentó: “Voy desglosando el recorrido y un poco de la vida de Francisco, uno no se va a encontrar con una biografía sino con el transitar de Francisco, con un poquito más de poesía”.

El libro incluye cartas, postales y escritos que reflejan su vínculo con el papa.

En cuanto al título de la obra, el mismo que lleva el texto que fue el punto de partida, mencionó: “En cierta parte los que lo quisimos a Francisco, sentimos que había un sector que lo odiaba. Los que odian suelen hacer un poquito más de ruido por la repercusión y porque les gusta, ahora ya se callaron porque no tienen con que pegarle”.

“Creo que hemos sentido el impacto de la muerte de Francisco en el silencio y en estos días, el 17 estaría cumpliendo años, lo iremos a reflotar, pero desde otra mirada”, señaló.

“No creo que ya Francisco siga en una grieta. Lamentablemente Argentina es especialista en grietas, creo que hay otras grietas. Lo mismo le pasó a René Favaloro, le pegaron por todos lados y hoy prácticamente es alguien intocable, con nombre de calle, bien merecido”, valoró y continuó diciendo “con Francisco va a ser lo mismo, lamentablemente en vida no lo supimos aprovechar. Creo que nunca entendimos que teníamos un papa argentino y que nunca dejó de serlo, tan cercano como un líder mundial que le escribía a un pibe de acá en el fin del mundo“.

Actualmente “Te odio, Francisco” está en preventa hasta el 21 de diciembre. El libro físico está a la venta en Argentina mientras que para el exterior, está disponible en formato e-book. Los pedidos se pueden realizar contactándose con Juan Obando a través de Facebook, donde hay un formulario disponible, o en Instagram.