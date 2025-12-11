Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“De octogenaria, paso a la que sigue, a los 90”, expresó Margarita Soto, la histórica locutora de Radio LU12 AM680 que este 11 de diciembre, en el Día del Tango, cumplió 89 años.

“Andamos cabeza a cabeza”, señaló sobre la cercanía en edad que tiene con “La Decana de la Patagonia” que en febrero celebrará 87 años.

“No sabés qué placer, qué sorpresa, estoy entre lágrimas y sonrisas”, expresó sobre la emoción que le generó la comunicación desde los estudios con el locutor Carlos Saldivia y el operador “Pepe” Cárdenas en la tarde de este jueves.

Valoró los saludos recibidos durante el transcurso del día: “No se olvidan, tengo una larga lista de saludos, les agradezco a todos los que me han saludado, son muchísimos. Soy media atrasadita en la nueva tecnología, por ahí la pego en el celular y por ahí, no”.

Recuerdos

Soto se incorporó en LU12 AM680 alrededor del año 1966-1967 y recordó que durante 25 años con el operador Esteban Álvarez llevó adelante el programa “Contares”. “Todavía estoy con ganas de volver”, afirmó.

“Tengo muchos compañeros y amigazos como ustedes que siempre están recordándome y yo también, los lindos momentos vividos y en los feos momentos, el apoyo de cada uno de los que compartían turno conmigo estuvieron y siguen estando”, destacó.

“‘Rody’ Rodriguez marcó una época y dejó su enseñanza”. MARGARITA SOTO

Durante la charla, recordaron a “Arturito” Márquez. “Qué linda familia son los compañeros de trabajo, nos divertíamos sanamente, ahora quedó en el recuerdo, pero es lindo rescatarlo”, acotó.

Soto, quien integró la comisión del Círculo Amigos del Tango, valoró: “No me perdía ni un encuentro tanguero y compartí momentos muy lindos con grandes voces del tango, gracias a nuestro querido e inolvidable ‘Rody’ Rodríguez, nunca lo olvido, jamás. Él marcó una época y dejó su enseñanza. Él está siempre en el recuerdo”.

Ante el cariño que recibió desde “La Decana de la Patagonia” en el día de su cumpleaños, sintetizó: “Qué placer, no hay palabras, gracias es poco”.

Por último, eligió “Pasional” de Jorge Falcón para celebrar sus 89 años y el Día del Tango. “Te abrazo, te quiero, besos para todos”, cerró despidiéndose de Carlos Saldivia.