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El Grupo La Opinión Austral está en MODO MUNDIAL y sigue entregando premios como camisetas mundialistas, pelotas, álbumes y figuritas, cartas UNO edición Mundial, planchas de stickers, fixtures y kits para alentar a la Selección.

Además, hay un sorteo del que se participa con el cupón exclusivo del diario papel y el premio es un TV de 50″.

Este sábado, el vecino Luis Emilio Chaves, de 88 años, se acercó a dejar su cupón del diario.

El kinesiólogo de Río Gallegos posa con la Copa América obtenida en Estados Unidos.

Luis es familiar de un representante santacruceño en la “Scaloneta”, es el abuelo materno de Emilio Pittavino, integrante del cuerpo médico de la Selección Argentina.

El octogenario vecino visitó los estudios de Radio LU12 AM680, recordó su paso por el Club Río Gallegos y en los barrios “cuando las canchas eran de tierra”. “Atrás del frigorífico, al final de la (calle) Roca, íbamos a jugar” rememoró.

Luis Chaves con el diario donde sale su nieto, bicampeón de América. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, compartió que su esposa Noemí Gómez, de 84 años, trabajó en la administración de La Opinión Austral cuando don Alberto Raúl Segovia era su director. “Es un orgullo que mi señora haya trabajado acá”, señaló.

Luis, quien tiene una decena de nietos y bisnietos, comentó que se mantiene en contacto permanente con Emilio. “Me mandó una foto ahora de que viaja con la Selección”, mencionó.

Pittavino en la Tapa de La Opinión Austral.

Sobre el kinesiólogo que estará en el Mundial 2026 afirmó: “Es un orgullo para Río Gallegos”.

Por último, el hincha del Millonario, opinó sobre el partido de este domingo contra Belgrano: “Soy consciente de que los partidos hay que jugarlos”.