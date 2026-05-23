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Con el intercambio de figuritas del álbum del Mundial 2026, familias completas y grupos de amigos disfrutaron de una tarde distinta en las oficinas del Grupo La Opinión Austral.

La propuesta convocó a más de un centenar de vecinos que por poco más de dos horas se encontraron en busca de las “figus” faltantes. Además, participaron de sorteos de cartas de UNO y sobres de figuritas, y se tomaron fotografías con la Selección Argentina en el croma.

En simultáneo, Radio LU12 AM680 realizó un programa especial conducido por el locutor Carlos Saldivia, donde grandes y chicos contaron cómo van con sus álbumes y compartieron sus expectativas.

La Opinión Austral realizó transmisiones en vivo por redes sociales y conversó con los vecinos.

Tamara, quien se acercó con su marido y sus hijos, contó que el “representante en el intercambio” de Hugo, de nueve años, es el papá.

“Voy bien (con el álbum)”, afirmó Hugo. “Es el primer intercambio. Vamos a tener que seguir, es la única manera de llenarlo”, señaló Tamara.

Los amigos también hicieron “el aguante”. Fue el caso de Santino, quien se encargó de organizar todo por país para que Mateo pudiese realizar el intercambio. “Me faltan 200 y algo para terminar”, contó Mateo. “Uso más las redes, es la primera vez que vengo y conseguí como 100, me fue re bien. Esperemos que dentro de poquito ya esté el álbum”, anheló.

Gael, a quien le faltan cerca de 150 figuritas para completar el álbum, señaló que para él la más difícil “es la extra de Messi”. Sin embargo, otro niño, Emilio, contó que la consiguió intercambiándola con un amigo. “Me faltan como 70”, mencionó.

Por su parte, Ana Laura, la mamá de Gael, manifestó: “Es una actividad linda, divertida, los chicos están fuera de las pantallas, trabajan la frustración cuando no sale una figurita, es un momento para compartir, para negociar, aprenden un montón de cosas”.

“En los aprendizajes, es muy rico. Tienen en cuenta los lugares donde van a hacer los intercambios, se preparan, es algo distinto. Además, ejercitan la memoria al aprenderse los nombres, otras culturas, las banderas, los tipos de piel, prestan atención a un montón de cosas cuando están cambiando figuritas y pegándolas”.

“Están acá y están fuera de las pantallas”, destacó.

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