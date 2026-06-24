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Ezequiel Dos Santos, de 33 años, estaba trabajando en una obra cuando se cayó del techo. Por el accidente, que ocurrió en la mañana del sábado 20 de junio, debe ser intervenido quirúrgicamente y si bien la operación no tiene costo, los rondan los 7 millones de pesos.

“No sé si se resbaló o qué pasó, estaban llenando un encadenado en la parte alta de una casa, se cayó, pasó para la planta baja. Con un trauma de cráneo, los pulmones ya los tenía medio complicados por el golpe, tenían pequeños sangrados, la cadera la tiene fisurada, le está como apretando un nervio y eso es lo que le da el dolor tan fuerte que tiene”, explicó Mercedes Llaipen, su mamá, en comunicación con Radio LU12 AM680.

“También tiene fracturada la columna, le tienen que poner seis clavos y también tiene unas complicaciones más”, acotó.

En este contexto, manifestó que “lo más importante era la operación porque él está todo el tiempo boca arriba, no lo pueden mover por la lesión que tiene, es urgente que se opere. Inicié una colecta para pagarle sus insumos, ya que no contamos con el dinero y recaudamos hasta el momento, con la voluntad de la gente, 4 millones de pesos”.

Cómo es su estado de salud

Sobre el estado de salud de su hijo, internado en Terapia Intensiva, este miércoles le informaron que “está en estado estable, ha mejorado bastante, me dijo el médico que sus pulmones ya están trabajando bien, tiene buena saturación de oxígeno. Lo único que está complicadísimo es su columna“.

“Nunca pensé que iba a recibir tanto apoyo y tanta ayuda”. MERCEDES LLAIPEN, MMÁ DE EZEQUIEL DOS SANTOS

Además, recibió una buena noticia. “Me avisaron que llamaron de parte del Gobierno y dijeron que ellos lo iban a cubrir, que todos los papeles que se hicieron ya se mandaron a cirugía haciendo el pedido de los insumos”, señaló.

Respecto al destino del dinero recaudado, manifestó: “Lo estamos dejando para que él pueda rehabilitarse, ya que por el momento no va a poder trabajar, no va a poder caminar, así que para eso se va a usar el dinero que recaudamos”.

Llaipen se mostró conmovida ante la solidaridad de la gente. “No me alcanzan las palabras para agradecerles a todos porque fueron personas de todos lados, de Buenos Aires, de Corrientes, de Salta, de Trelew, de Gregorio, Madryn, Comodoro. Nunca pensé que iba a recibir tanto apoyo y tanta ayuda“, reconoció entre lágrimas.

“Me faltan las palabras para agradecer en este momento”, añadió.

En cuanto a la atención recibida en el Hospital Regional Río Gallegos, destacó: “Excelente atención. No tengo ni una queja. Lo atendieron inmediatamente en el momento que llegó. Le hicieron todos los estudios, lo tratan muy bien. Están siempre monitoreándolo y cualquier cosa que pasa me avisan o le avisan a su señora. Excelente atención en el hospital. Agradecida con ellos”.

Quienes deseen seguir colaborando con la familia, pueden hacerlo al alias mercedes.522.pies.mp

“Muchas gracias a todo el mundo que colaboró y a ustedes por estar haciéndome esta entrevista, por hacer llegar a tanta gente todo esto. Y que a los que nos donaron que se les devuelva el triple”, cerró.