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A un año de la remoción del monumento a Osvaldo Bayer, el autor de “La Patagonia Rebelde”, ocurrida el 25 de marzo de 2025, en el Día del Trabajador de Prensa, la causa judicial que investiga lo sucedido continúa en trámite y persisten los debates en torno a la restitución de la obra en Río Gallegos.

El episodio, que involucró la intervención de maquinaria de Vialidad Nacional para retirar la estructura, supuestamente por no estar debidamente autorizada, generó un fuerte impacto público y derivó en una investigación destinada a determinar responsabilidades.

En ese marco, uno de los testimonios clave fue el del ahora exfuncionario de Vialidad Nacional Paulo Croppi, quien debió declarar para aportar precisiones sobre la cadena de decisiones que derivaron en el operativo. Croppi, entrevistado en ese momento por La Opinión Austral, justificó el procedimiento en cuestiones de seguridad vial: “Cuando uno es funcionario público está bajo una órbita de normativas que tiene que cumplir. Si un cartel está mal posicionado y no se actúa, la responsabilidad recae sobre el jefe de distrito”.

En su momento, Paulo Croppi asistió a la audiencia judicial acompañado solo por su abogado Ramiro Neil. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Según se desprende de las actuaciones, la Justicia busca establecer si existieron órdenes formales, quiénes participaron del procedimiento y si hubo irregularidades administrativas o un eventual abuso de autoridad. A pesar de algunos avances, no se registran hasta el momento definiciones de fondo, por lo que la causa permanece abierta.

La obra

En paralelo, distintos sectores impulsaron iniciativas para reponer el monumento. El proceso, sin embargo, estuvo atravesado por diferencias en torno a cómo debía concretarse esa restitución: desde la posibilidad de replicar la obra original hasta la idea de desarrollar una nueva pieza que dialogue con lo ocurrido.

En ese contexto, el escultor Jerónimo Villagra asumió la tarea de realizar una nueva obra en homenaje a Bayer. Su trabajo avanza como parte de un intento por recuperar no sólo la presencia material del monumento, sino también su valor simbólico.

El rostro de Osvaldo Bayer listo para el nuevo monumento y a la izquierda, el escultor Jerónimo Villalba.

La última novedad la dio a conocer esta semana La Opinión Austral. Luego de reuniones que no avanzaron e infructuosos pedidos para recuperar los restos del monumento que primero quedaron en un depósito de la Secretaría de Cultura de la Provincia y posteriormente, colocados -sin reparación, ni acto formal- contra una pared de los jardines del Complejo Cultural de Santa Cruz, el escultor comenzó a desarrollar “Reconstruir Bayer”, un proyecto en modalidad “crowfunding”, es decir a partir de la colaboración comunitaria.

La tapa de La Opinión Austral del 26 de marzo del 2025.

A casi un año de la destrucción de la obra original, que estaba ubicada en el ingreso a Río Gallegos por Ruta Nacional N° 3, “Reconstruir Bayer” logró reunir el dinero para avanzar en la primera parte de la obra: la silueta del historiador. “Estamos muy felices porque este es un paso enorme y lo queríamos dar antes del cumplirse el año y lo vamos a hacer, así que el agradecimiento es para todos los que participaron, para las 1.200 personas que compraron la maqueta, que donaron, todos los que participaron también compartiendo el proyecto. La alegría es enorme”, expresó Jerónimo Villalba en las redes sociales del proyecto.

Era un símbolo

La escena de aquel 25 de marzo no fue un hecho aislado ni una postal más del desgaste cotidiano: para muchos fue un gesto cargado de simbolismo. La retroexcavadora avanzó sin titubeos, reduciendo a escombros un espacio que desde 2023 funcionó como punto de encuentro para actos y homenajes.

La exgobernadora Alicia Kirchner junto a familiares de fusilados y desaparecidos en la inauguración del monumento en 2023. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Ocurrió, además, en un territorio profundamente ligado a la obra de Osvaldo Bayer. El autor de La Patagonia Rebelde reconstruyó uno de los capítulos más crudos de la historia argentina -las huelgas obreras de 1921- y convirtió esa memoria en un emblema de lucha y reivindicación. Por eso, el monumento no era sólo una estructura: era un símbolo.

Con el paso de los meses, el episodio no perdió vigencia. El proceso de reposición del monumento también dejó al descubierto esas tensiones. Hubo idas y vueltas en torno a la ubicación, el diseño y las autorizaciones necesarias. La discusión, lejos de saldarse rápidamente, evidenció que la figura de Bayer sigue interpelando.

En ese marco, la obra de Jerónimo Villagra avanza a buen ritmo. Más que una réplica exacta, el nuevo proyecto busca reinterpretar la figura de Osvaldo Bayer desde el presente, incorporando el peso de lo sucedido como parte de su significado.

Es que un monumento puede removerse, pero no es tan fácil remover una obra como la de Osvaldo Bayer.