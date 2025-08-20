Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La organización Ovillo Terapéutico, dedicada la promoción de la salud mental comunitaria, está llevando adelante el Programa de Promotores Comunitarios en Río Gallegos.

“Este programa que venimos impulsando desde principios de año tiene que ver con generar un espacio de formación, intercambio abierto con la comunidad para poder escucharnos, hablar, conversar sobre qué sabemos, qué conocemos y qué desconocemos también respecto a la salud mental y a la ley”, manifestó Alfredo Jaramillo, técnico universitario en Acompañamiento Terapéutico e integrante de Ovillo Terapéutico, en Radio LU12 AM680.

Explicó que desde la organización “creemos que la problemática particular de la salud mental no es un tema de la ley, es una ley de estándares en derechos humanos reconocida mundialmente por esos estándares. Participamos en algunos espacios como el órgano de Revisión de Salud Mental de Santa Cruz, donde representamos junto a la Fundación Centa a las organizaciones sociales y sostenemos que particularmente es un tema de presupuesto, de políticas públicas“.

Para participar del programa de promotores es necesario tener más de 18 y “ganas de encontrarte con otros a hablar sobre salud mental”.

En este sentido, señaló que actualmente “a 15 años de la ley de Salud Mental y con todo lo que nos pasó en la pandemia, donde muchos de nosotros fuimos conscientes de nuestro ser emocional y de nuestra propia salud mental, todavía hay muchas barreras y muchos estigmas que hay que seguir derrumbando para poder generar mejores condiciones de vida para todas las personas que transitan o se les ha diagnosticado alguna situación de salud mental”.

“Buscamos empezar a transformar juntos comunitariamente estas barreras y empezar a bajarlas. Todo vamos a necesitar en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra familia, ser apoyado en mayor o menor medida en diferentes momentos de nuestra vida y no sentirnos mal por eso. Desde Ovillo Terapéutico buscamos, junto a otras organizaciones, sensibilizar a la comunidad y generar propuestas de promoción y prevención”, cerró.

Quienes quieran conocer más sobre el programa pueden contactarse a través de las redes sociales de Ovillo Terapéutico tanto en Instagram como en Facebook.