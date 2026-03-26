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Dando inicio a la Semana Santa, las comunidades de las parroquias de Río Gallegos participarán en una procesión conjunta.

La concentración será este domingo 29 a las 15:00 en el Hospital Regional Río Gallegos, desde donde caminarán hasta el Colegio Salesiano para participar de la misa que presidirá el obispo Ignacio Medina.

Si bien la procesión del Domingo de Ramos será interparroquial, cada comunidad ha dado a conocer los horarios de la bendición de ramos y misas en sus templos, brindando así otra opción para quienes no puedan participar en la celebración conjunta.

De esta manera, en la Catedral “Nuestra Señora de Luján”, este sábado a las 18:00 y domingo a las 10:30 se realizará la bendición de ramos.

En tanto que en la parroquia “Nuestra Señora de Fátima”, ubicada en Estrada 1103, la bendición de ramos será a las 16:00 y en la Capilla de María de Nazaret, ubicada en Pablo Neruda 745 y P. Galdós, a las 16:30.

En la parroquia San Vicente de Paul, sita en Ramón y Cajal 535, la bendición será el sábado a las 19:00 y el domingo a las 11:00 será la celebración de la palabra y bendición de ramos y por último, a las 19:00, la misa con bendición de ramos.

La comunidad de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Av. Gregores 945, se reunirá a las 20:00 para la bendición de ramos y santa misa y el domingo a las 11:30 se realizará la bendición de ramos en la puerta de Cáritas y la posterior, procesión a la parroquia para participar de la misa.

También habrá bendición de ramos en la Capilla San Francisco y Santa Clara a las 16:30 y bendición y misa en la capilla María de Nazaret a las 19:30.

La comunidad de la parroquia “Nuestra Señora del Carmen”, sita en Defensa 699, se reunirá a las 10:00 en la ermita desde donde realizará la procesión a la parroquia, donde desde las 10:30 se celebrará la misa.

En la Iglesia San Benito, la misa y bendición de los ramos se realizará a las 12:00 en tanto que en el santuario San Cayetano, ubicado en Jofre de Loaiza 899, la misa se celebrará a las 19:00.