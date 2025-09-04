Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Organizada por el Grupo Scout San Juan Pablo II y el Grupo Scout Padre Juan, este sábado tendrá lugar la 3era Gran Expo Scout.

La jornada, que se desarrollará de 16:30 a 18:00 en la Parroquia San José Obrero, sita en avenida Lisandro de la Torre 143, será abierta a toda la comunidad.

La actividad está enmarcada en la celebración, cada 5 de septiembre, del Día del Scout y el Día de la Buena Acción Diaria.

“Hace tres años atrás decidimos abrir las puertas al público en general. Qué hacen los scout es una pregunta que nos hace todo el mundo cuando quiere iniciar en las actividades scout y tiene ese estereotipo de Estados Unidos y quiere saber si nosotros hacemos lo mismo”, manifestó Daniela Teshka Collinao del Grupo Scout San Juan Pablo II en diálogo con Radio LU12 AM680.

“Desde el juego, enseñamos valores y a ser personas útiles que es el fin del movimiento scout”.

Luego de la primera edición y una segunda con el Grupo Scout Hugo Giménez Agüero, en esta oportunidad, desarrollarán la jornada en conjunto con Grupo Scout Padre Juan. “Es un simbolismo, actualmente hacemos el servicio en la Parroquia San José Obrero, que es una de las que fundó el padre Juan, entonces no queríamos hacer esto sin ellos que son parte de esta comunidad. El año pasado, éramos el grupo más periférico, estábamos cerca de ‘Madres a la Lucha’, pero ellos actualmente están prestando el servicio en el barrio San Benito“, comentó.

Daniela Teshka Collinao del Grupo Scout San Juan Pablo II. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“La idea es contarle a la gente qué es lo que hacemos”, recalcó sobre la Expo al tiempo que explicó que “dentro de las actividades aprenden haciendo cosas, jugando, es algo que no tienen tanto en la escuela y quizás lo más divertido suele ser educación física o música. Desde el juego, enseñamos valores y a ser personas útiles que es el fin del movimiento scout“.

Scouts participando de jornada de Día del Ambiente en junio.

“Tenemos una ley que sería como los mandamientos y uno de los puntos es cuidar la casa común, tiene que ver con el ambiente y nosotros siendo parte del ambiente, por ejemplo, todos los septiembre, hacemos una salida porque el 17 de septiembre está la efeméride de la limpieza del planeta, siempre colaboramos y también proponemos actividades para hacer educación ambiental“, explicó.

Asimismo, la scout contó que con el paso de los años “aprendí que la mejor forma para ayudar al ambiente es enseñando, no limpiándole el patio al vecino, sino diciéndole: ‘Esto no se hace’ y también visibilizar la responsabilidad del vecino”.

Scouts en Río Gallegos

Actualmente, en la capital santacruceña hay cinco grupos en actividad, Hugo Giménez Agüero en la Parroquia María Madre, Cristo Redentor, detrás de la UNPA, y Monseñor Alemán en el CIC Belén, además de padre Juan y San Juan Pablo II.

Desde el grupo scout San Juan Pablo II “siempre se hace hincapié en que no importa a qué grupo vayas, sino que seas parte del movimiento. Cuando nos escriben por Instagram o Facebook, le solemos preguntar en qué zona viven y les recomendamos el grupo más cercano porque eso suele ser una dificultad a la hora de poder llegar a las actividades los sábados”.

En Río Gallegos, hay cinco grupos scouts en actividad.

En cuanto al mantenimiento de las actividades, señaló: “Todas las asociaciones scout tienen un seguro que se paga anualmente y después, cada grupo ve cómo se financia. Nosotros tenemos una cuota voluntaria mínima que es de 5.000 pesos y con eso, compramos los insumos para hacer la merienda, hay que mantener a 73 chicos, hacerles el pan y el mate cocido para todos ellos todos los sábados, pero gracias a Dios nos mantenemos a flote”.

Por último, invitó a la jornada que se realizará este sábado y abierta al público en general. “Quien quiera ir y participar, ir a conocer, ir a chusmear o pasar un rato, van a estar abiertas las puertas de la parroquia”, cerró.