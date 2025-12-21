Your browser doesn’t support HTML5 audio
Graciela Suárez, la referente de la Red de Mujeres Solidarias, dio a conocer cómo están trabajando para colaborar con familias de escasos de recursos de Río Gallegos.
“Hace algunos días nos llamaron del Banco de Alimentos porque la Red de Mujeres resultó beneficiaria para poder asistir familias”, comentó en comunicación con Radio LU12 AM680.
“Como pasó mucho tiempo, estuve casi un año parada, se hizo un mini relevamiento y contamos 105 familias, cada familia se compone de siete u ocho personas“, detalló.
Al respecto, explicó que desde el Banco de Alimentos reciben todos los días “verdura y alimentos no perecedero y automáticamente lo entregamos a la gente. Estamos viendo si hacemos la entrega, cada semana o cada 10 días, de una bolsita para ayudar a la situación que están viviendo muchas familias”.
“Es impresionante la cantidad de familias desocupadas, sin contar los que hacen changas y pagan alquiler, viven para el alquiler. Hay gente que me pide para pasar la Navidad aunque sea para los chicos”, comentó.
Cena de Nochebuena
En este contexto, Suárez anunció, como hace todos los años, el “Amigo solidario”‘ que consiste en que un vecino se contacte con Graciela y de acuerdo a sus posibilidades, le es asignada una familia para que pueda colaborar con su cena navideña.
“Te paso el número, vos te comunicás con la familia y le llevas la cena navideña a ellos o ellos la van a buscar”, explicó.
Durante casi un año, estuvo con mínima actividad, dado sus problemas de salud, sobre lo que mencionó: “Sigo complicada, pero ya estoy saliendo de a poquito adelante”.
“Se me hizo cuesta arriba porque tengo muchas familia a cargo”.
GRACIELA SUÁREZ
Luego del mini relevamiento realizado días atrás, se sorprendió por cómo se ha incrementado la necesidad. “Lo anuncié únicamente en los grupos de WhatsApp donde están las familias que continuamente estamos asistiendo, a las que se les hizo visita y se corroboró que estén necesitando. Nosotros estamos apuntando a la persona que no tiene trabajo o que si tiene, vive de changa y que por ahí tiene que pagar un alquiler, o son una familia numerosa“, señaló.
“Estoy tomando conciencia ahora, estuve mucho tiempo parada y ayudando con lo mínimo, entregando la leche y los víveres, siempre estoy en actividad porque la fundación es mi vida. Ahora, se me hizo cuesta arriba porque tengo muchas familias a cargo entonces, sigo sumando familias solidarias“, expuso Graciela.
En este marco, manifestó: “Estamos aceptando si quieren donar pollo, bolsas de papas, lo que sea para armar las bolsones para la familias y el que quiera apadrinar una familia también, no hay problema. Hasta ahora, tenemos sólo 10 padrinos”.
Quienes deseen colaborar con alimentos, juguetes o para poder brindarle una cena a una familia en esta Nochebuena pueden contactarse con Graciela Suárez al 2966-510631, por mensaje a su perfil en Facebook o a través del grupo “Red de Mujeres Solidarias”.
