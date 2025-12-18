Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Premio “Don Alberto Raúl Segovia” fue creado hace 30 años para reconocer al periodismo de Río Gallegos y destacar a los profesionales de los medios de comunicación locales que contribuyen diariamente a informar a la comunidad.
Su nombre es el de uno de los principales referentes del periodismo local, fundador y propietario del diario La Opinión Austral y de la Radio LU12 AM680.
En los actos centrales por el 140° Aniversario de Río Gallegos, este 19 de diciembre al mediodía en la intersección de avenidas Kirchner y San Martín, se realizará una nueva entrega de los Premio Segovia, donde Andrea Daufí, periodista de La Opinión Austral, recibirá el galardón en el rubro Gráfica por su nota “Del ruido de los motores a la pasión por el periodismo deportivo: la historia de Carlos Zapico”.
El jurado destacó que el artículo periodístico “pone en valor la trayectoria de figuras esenciales para la memoria cultural y deportiva de la región, con una narrativa profunda y precisa”.
La distinción que también se realiza en los rubros de Televisión, Medios Digitales, Radio y Fotoperiodismo tiene su origen en 1995.
Fue mediante un proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Pablo Noguera, con el apoyo conjunto de los bloques Justicialista y Unión Cívica Radical que se aprobó la ordenanza 2550 la cual estableció que el premio sería patrocinado y entregado anualmente por el Honorable Concejo Deliberante cada 19 de diciembre, en el marco del aniversario de Río Gallegos.
Con el paso de los años, tanto el galardón como la composición del jurado se fueron modificando.
En 2013, la ordenanza fue revisada y actualizada en tanto que en 2016, el Departamento de Prensa y Difusión del Concejo Deliberante comenzó a trabajar en la confección de las bases y condiciones del premio.
En 2017, fue promulgada la ordenanza 8884 la cual derogó las normas anteriores y que además de actualizar el galardón a la realidad de las nuevas plataformas permitió a la comunidad de Río Gallegos postular candidatos por primera vez. Un año después, por pedido de los periodistas, se promulgó una nueva norma que incluyó el reconocimiento de la fotografía en la actividad periodística, así como el trabajo de los reporteros gráficos.
Quién fue Alberto Raúl Segovia
Hijo de la croata Josefina Ugglesich y el paraguayo Miguel Segovia, Alberto Raúl Segovia nació el 4 de abril de 1919 en Río Gallegos, Santa Cruz.
Luego del fallecimiento de su padre, su madre lo envió a Capital Federal para completar sus estudios secundarios.
Tiempo después, ya de regreso, comenzó a trabajar para colaborar con la difícil situación económica que atravesaba su familia.
Emprendedor y sociable, a los 15 años se inició como cadete en una conocida oficina comercial. Fue progresando y consiguiendo otros trabajos. En 1941 abrió su oficina comercial Alberto Raúl Segovia SRL. Más adelante, entre 1942 y 1946, fue juez de Paz.
Su deseo por contribuir al progreso de la provincia lo llevó a fundar, el 23 de marzo de 1938, LU12 AM680 Radio Río Gallegos y luego, el 27 de febrero de 1959, el diario La Opinión Austral.
La multifacética personalidad de Segovia lo hacía involucrarse con la cultura, el deporte y con toda actividad que pudiera resultar beneficiosa para el crecimiento del lugar que lo vio nacer.
Falleció el 13 de diciembre de 1994 dejando su huella en la sociedad y fundamentalmente en el desarrollo del periodismo de Santa Cruz.
