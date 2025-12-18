El Premio “Don Alberto Raúl Segovia” fue creado hace 30 años para reconocer al periodismo de Río Gallegos y destacar a los profesionales de los medios de comunicación locales que contribuyen diariamente a informar a la comunidad.

Su nombre es el de uno de los principales referentes del periodismo local, fundador y propietario del diario La Opinión Austral y de la Radio LU12 AM680.

En los actos centrales por el 140° Aniversario de Río Gallegos, este 19 de diciembre al mediodía en la intersección de avenidas Kirchner y San Martín, se realizará una nueva entrega de los Premio Segovia, donde Andrea Daufí, periodista de La Opinión Austral, recibirá el galardón en el rubro Gráfica por su nota “Del ruido de los motores a la pasión por el periodismo deportivo: la historia de Carlos Zapico”.

Andrea Daufí en Radio LU12 AM680. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El jurado destacó que el artículo periodístico “pone en valor la trayectoria de figuras esenciales para la memoria cultural y deportiva de la región, con una narrativa profunda y precisa”.

La distinción que también se realiza en los rubros de Televisión, Medios Digitales, Radio y Fotoperiodismo tiene su origen en 1995.

Fue mediante un proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Pablo Noguera, con el apoyo conjunto de los bloques Justicialista y Unión Cívica Radical que se aprobó la ordenanza 2550 la cual estableció que el premio sería patrocinado y entregado anualmente por el Honorable Concejo Deliberante cada 19 de diciembre, en el marco del aniversario de Río Gallegos.

Con el paso de los años, tanto el galardón como la composición del jurado se fueron modificando.

En 2013, la ordenanza fue revisada y actualizada en tanto que en 2016, el Departamento de Prensa y Difusión del Concejo Deliberante comenzó a trabajar en la confección de las bases y condiciones del premio.