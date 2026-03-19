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Carlos Maturana, director de Pesca Continental de la provincia, se refirió al operativo conjunto contra la pesca ilegal en Santa Cruz y advirtió sobre el aumento de esta práctica en un período clave. Entrevistado en Radio LU12 AM680, explicó que la situación responde tanto a la época de desove de los salmones como a la cercanía de Semana Santa, lo que incrementa la demanda y la venta clandestina.

En ese sentido, remarcó que “estos controles son muy rutinarios para nosotros”, y detalló que se realizan de manera coordinada con fuerzas de seguridad. “Tratamos siempre de trabajar con las fuerzas, en este caso con Gendarmería, más en esta fecha que estamos llegando a una etapa festiva por Semana Santa”, señaló.

Carlos Maturana, arriba a la derecha, junto a personal de Gendarmería.

El funcionario explicó que “coincide mucho con el remonte y finalización del ciclo de vida del salmón Chinook”, lo que facilita su captura ilegal. “En esta fecha prácticamente el salmón llega a distintos puntos como Caterina, el río Guanaco o El Chaltén para desovar y morir”, indicó.

En ese contexto, advirtió sobre el cambio en las prácticas de captura: “La pesca se hace un poco más furtiva que deportiva”. Y profundizó: “En estos lugares se juntan en masa y es más fácil robar el salmón que pescarlo”.

Maturana diferenció claramente entre quienes cumplen la normativa y quienes delinquen: “El pescador que va a pescar lo hace con caña y señuelo, pero hay quienes utilizan ganchos, arpones o tripleanzuelo para robarlos y hacer una matanza, aprovechando que el pez está prácticamente quieto”.

Los procedimientos se realizan entre Pesca Continental y Gendarmería.

Respecto a la reglamentación, recordó que “en zonas como El Chaltén se permite pescar un ejemplar por persona”, mientras que en otros sectores, como el río Santa Cruz, “se habilita en octubre la extracción de dos piezas por persona”. No obstante, enfatizó: “Tiene su reglamentación, pero no de la manera que lo están haciendo”.

Sobre las sanciones, explicó que “se labran las infracciones correspondientes y puede iniciarse un sumario”. Además, detalló: “Se redacta el acta, se inicia el proceso administrativo y se cobran los ejemplares; las multas son muy elevadas”.

Un dato relevante es el destino de los peces decomisados. “Al llevar tantas horas el procedimiento, no se pueden donar. Directamente hay que cremarlos o inutilizarlos para evitar su consumo”, precisó.

Los operativos se concentran en zonas específicas: “Generalmente estos controles se hacen en Bella Vista y Puente Blanco, lugares alejados donde suele concurrir gente a pescar”, indicó.

Finalmente, Maturana recordó que “la temporada termina el primero de mayo”, aunque aclaró que en algunos sectores aún se permite la actividad. En Río Gallegos, en tanto, destacó que “todos los fines de semana se realizan controles en todas las zonas, por lo que la actividad está permanentemente supervisada”.