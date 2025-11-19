Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde este miércoles en la Parroquia Santuario María del Rosario de San Nicolás de Río Gallegos se encuentran en exposición reliquias de la primera santa argentina.

“Tenemos una hermosa y grata visita, nos visitan las reliquias de Mama Antula, de la mano de las Obras Misionales Pontificias de Argentina ha querido que caminensus reliquias en la Patagonia”, dio a conocer la animadora pastoral Rosita Díaz en diálogo con Radio LU12 AM680.

Respecto a las reliquias en exposición, indicó: “Son de primer grado, son de su cuerpo. Con gran alegría y, sobre todo, con gratitud recibimos las reliquias de Mama Antula. Convocamos a la comunidad para que pueda venir a rezar, peticionar, agradecer”.

La reliquia de Mama Antula. Foto: José Silva/La Opinión Austral

María Antonia de Paz y Figueroa, nacida en 1730 en Silípica, Santiago del Estero, fue la fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires. Murió el 7 de marzo de 1799 en Buenos Aires, fecha en la que actualmente se conmemora el Día de Mama Antula.

El 27 de agosto de 2016 fue beatificada, luego de que el papa autorizara la publicación de un milagro por la sanación de una religiosa de las Hijas del Divino Salvador, quien recuperó la salud, por su intercesión, a principios del Siglo XX.

Su canonización tuvo lugar el 11 de febrero de 2024 en la Basílica de San Pedro, luego de que el papa autorizase la promulgación del decreto relativo a la supervivencia milagrosa del docente jubilado de Santa Cruz, Claudio Perusini.

“Mama Antula no pudo llegar a esta Patagonia, pero ha llegado ahora y la recibimos con gran alegría y emoción”.

“Mama Antula es la primera santa argentina, la canonizó nuestro papa Francisco en febrero del año pasado y en nuestra comunidad del santuario se encuentra entronizada desde el 7 de marzo del año pasado. Cuando se entronizó la imagen, nos acompañó el profesor Claudio Perusini, quien hoy puede seguir transitando la vida por un milagro que le concedió Mama Antula“, recordó.

“Venimos haciéndola conocer, celebrando su vida todos los siete de cada mes, a través de celebración de la palabra, el rosario, es un modo de dar a conocer esta santa que tanto misionó por los caminos, sobre todo, del norte. Ella tenía una frase: ‘Quisiera andar hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer hasta los confines del mundo’. No pudo llegar a esta Patagonia, que serían los confines del mundo, pero ha llegado ahora y la recibimos con gran alegría y emoción”, manifestó.

Cada acción en la que dan a conocerla, dice Díaz, “es un modo de tenerla presente y también de animarnos a nosotros mismos porque ella fue una gran misionera, una gran caminadora, nos anima también a salir de nuestras comodidades y salir hacia las periferias existenciales como nos señalaba y nos legaba nuestro papa Francisco”.

“Su obra misionera es una de de las más fuertes de evangelización popular en nuestro país”.

En este sentido, la animadora pastoral enfatizó que “ella encarnó esto que Francisco define de salir de nuestra comodidad hacia las periferias existenciales. Ella viajó en la época del virreinato, a pie, desde Jujuy a Buenos Aires, llevaba los ejercicios espirituales ignacianos cuando los jesuitas fueron expulsados del virreinato. Fue un ejemplo, también, de mujer que pudo hacerse camino en aquella época en la que no teníamos toda esta cuestión de la perspectiva de género“.

Rosita Díaz, Julieta Mariman, Marybe Artin y Mercedes Pérez. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Su obra misionera es una de de las más fuertes de evangelización popular en nuestro país, junto a otras mujeres, mantuvo viva la llama de los ejercicios espirituales ignacianos. De lo contrario, quizás no hubiera permanecido esa espiritualidad en Argentina”, reflexionó.

La Parroquia Santuario María del Rosario de San Nicolás está ubicada en Prefectura Naval Argentina 364. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Las reliquias de Mama Antula se pueden visitar este jueves y viernes de 15:00 a 18:00, en la Parroquia Santuario María del Rosario de San Nicolás, sita en Prefectura Naval Argentina 364, entre Belgrano y Alvear, en Río Gallegos. En este marco, este domingo, el obispo diocesano Ignacio Medina celebrará la misa a las 11:00.