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Con el brindis institucional, este viernes 18 de septiembre a las 13:00 iniciarán las actividades para celebrar las Fiestas Patrias de Chile en las instalaciones de la Asociación Centro Chileno de Río Gallegos.

“El año pasado fueron cinco días, este año no podemos hacer cinco días porque estamos atravesados por la grave situación socioeconómica que estamos viviendo y es muy difícil. Esta es una asociación civil que genera su propio recurso y lo autogestiona entonces nos resulta muy difícil, pero hicimos un esfuerzo importante, creemos que va a ser una gran fiesta”, manifestó Pedro Díaz, presidente de la asociación, en los estudios de Radio LU12 AM680.

En cuanto al sostenimiento de la asociación, reconoció: “Cada día está más difícil, está muy complicado para las organizaciones civiles, más aún cuando las políticas públicas que en algún momento estimularon el desarrollo de asociaciones, hoy han desaparecido. Entre energía y gas, estamos pagando mensualmente 2 millones de pesos aproximadamente, es un montón porque no somos una entidad comercial. Nosotros tenemos una mirada social, cobramos el 50% y quizás menos, por ejemplo, para un turno de fútbol que lo que se cobra en una cancha privada”.

El locutor Carlos Saldivia dialogó con el presidente de la Asociación Centro Chileno, Pedro Díaz, en los estudios de Radio LU12 AM680. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“En las circunstancias actuales, nosotros hoy tenemos que ser una herramienta de sostenimiento de la economía popular, esa es la mirada que tenemos”, marcó.

Festejos

La fiesta -con entrada a $ 8.000- iniciará este viernes a las 21:00. “Tenemos tres presentaciones de muy alto nivel que vienen desde Chile, viene Sabor Tropikal, una banda espectacular, especializada en rancheras, Kariens Ule, una amiga de la casa que ya estuvo el año pasado, ella pidió venir porque le encantó el ambiente. Y también viene Los Ruiseñores, un conjunto folclórico espectacular”, detalló.

Además, se presentarán artistas locales, entre ellos la banda The Guasos.

“Estamos muy contentos con lo que estamos preparando, esperamos estar a la altura de las circunstancias para brindar un muy buen espectáculo“, afirmó sobre las actividades previstas a realizarse en la sede sita en avenida Kirchner 1565.

“Una de las primeras cuestiones que nos planteamos fue reivindicar la soberanía de las islas Malvinas, obviamente como argentinas”. PEDRO DÍAZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CENTRO CHILENO

En tanto que el sábado y el domingo, el patio de comidas -con entrada gratuita- contará con una decena de puestos con platos típicos chilenos y argentinos. Además, en el transcurso de la tarde también habrán presentaciones musicales.

“Nosotros trabajamos con la integración permanentemente, pero creo que este un festejo con integración”, acotó Díaz.

En este sentido, sobre las recientes declaraciones del diputado chileno Javier Olivares Avendaño que declaró “Así como las Falklands son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”, Díaz sostuvo: “Me dio mucha verguenza”.

“Cuando recién llegamos a la asociación, una de las primeras cuestiones que nos planteamos fue reivindicar la soberanía de las islas Malvinas, obviamente como argentinas. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer un gran mural en el fondo de nuestro gimnasio donde decimos ‘las Malvinas son argentinas’ y está la silueta de nuestras islas. Nosotros somos representantes de nuestra colectividad pero nunca tuvimos dudas, jamás, y las vamos a reivindicar toda la vida, toda la vida”, afirmó. MIRA TAMBIÉN Cuáles son los cortes de carne que más aumentaron en Santa Cruz durante agosto Trágico incendio en Río Turbio: confirman que las dos víctimas serían menores “Cuando se concreta la recuperación de las islas Malvinas en el año ’82, había ido de viaje a Chile y el pueblo chileno salió a festejar la recuperación de las islas y fue reprimido por la dictadura militar de Pinochet”, recordó. “Hay que tener mucha precaución en esas cosas porque sino hacemos mucho daño, es decir, una cosa es el sentimiento popular, el sentimiento del pueblo respecto a la hermandad y a la solidaridad con Argentina en el momento de la recuperación de las islas Malvinas y otra cuestión es la mirada egoísta, violenta, de un dictador que no tenía un sentido de solidaridad ni de integración, sino que tenía un sentido estratégico y de ambiciones políticas personales”, cerró.