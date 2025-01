Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La vecina de Río Gallegos Graciela Suárez, referente de la Red de Mujeres Solidarias, será derivada este jueves a Buenos Aires.

“Ingresé en la parte social gracias a ella, pero me lleva como 20 años o más (de trabajo solidario). Estando internada, la familia sigue asistiendo vecinos”, resaltó Horacio Huecke sobre la actividad de Suárez, en diálogo con Radio LU12 AM680.

Suárez está internada desde antes de las fiestas de fin de año. “Ahora la derivan por un problema de riñones, no se sabe si va a ser una semana, diez días o un mes, ojalá lo puedan solucionar cuanto antes, mientras tanto el problema es que ella es mecánica dental y si no trabaja, no tiene ingresos“, explicó Huecke.

En este contexto, comenzó una campaña para reunir dinero y solventar los gastos de sustento diario, como los que surgirán durante la derivación (que tiene cobertura de la Caja de Servicios Sociales), en la que la acompañará uno de sus hijos.

“Al principio ella no quería, pero lo entendió y nos dijo que sí porque hoy lo necesita”, comentó y agregó que “lo primero que se hizo fue una tómbola, se pidieron donaciones de premios y se vendieron todos los números, pero con lo que se juntó es imposible mantener todos los gastos“.

“Hoy Graciela Suárez necesita de todos los santacruceños, ella siempre está ayudando a todo el mundo, aunque sea con un granito de arena para que ella pueda enfrentar esta derivación”, manifestó Huecke.

Para colaborar, se pueden realizar transferencias al alias graciela.suarez.1977