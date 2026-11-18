Con apenas 16 años, Isabella Bossio, oriunda de Comodoro Rivadavia, vivió una experiencia que marcó un antes y un después en su camino hacia la exploración espacial. La joven representó a la Patagonia en Estados Unidos, donde participó de un programa educativo vinculado con la NASA junto a otros 12 argentinos y estudiantes de distintos países de Latinoamérica.

En diálogo con La Mañana de LU12, que se emite por LU12 AM680, Isabella repasó cómo surgió la oportunidad, las actividades que desarrolló durante una semana en Orlando, Florida, y los objetivos que se plantea para su futuro.

La posibilidad comenzó a tomar forma en 2024, cuando participó del primer NASA Space Hack Challenge realizado en la región. Allí conoció a Daniel, uno de los directores de Space Academy Camp Argentina, con quien intercambió contactos.

A partir de ese encuentro, comenzó a profundizar sus conocimientos a través de distintos cursos vinculados con la NASA, Latinoamérica y una universidad de Rusia. Después de aproximadamente dos años y medio, decidió que quería concretar el viaje, se lo planteó a sus padres y comenzaron con los trámites.

“Ahí fue donde todo comenzó”, recordó sobre el camino que finalmente la llevó a conocer las instalaciones de la agencia espacial estadounidense.

Un desafío de robótica con una misión en Marte

Durante su estadía en Estados Unidos, Isabella integró un equipo internacional de seis participantes, junto a jóvenes de México y Colombia. El desafío consistió en diseñar y construir un robot capaz de desplazarse por el suelo marciano, recoger piedras con sus patas y trasladarlas hasta un cofre.

La actividad requería combinar conocimientos de robótica, programación y ciencia. Además, el grupo debía resolver el desafío en un tiempo muy limitado: tenían solamente una jornada para completar el desarrollo.

“Nos daban solamente un día para hacer el robot”, explicó. La presión fue importante, especialmente porque durante el armado aparecieron inconvenientes técnicos que pusieron a prueba al equipo.

“El hardware fue lo que llevó mucho más tiempo, porque había piezas que eran las que movían las patas del robot y estaban quemadas”, contó.

Pese a las dificultades, pudieron encontrar una solución y continuar con el proyecto. La experiencia también les permitió comprender la importancia del trabajo en equipo y de resolver problemas en situaciones de presión.

Pero la construcción del robot no fue la única actividad. Durante el viaje también visitaron lugares emblemáticos de la exploración espacial, como el cohete Saturno V y el transbordador Atlantis. Además, tuvieron la posibilidad de conocer a un astronauta que viajó al espacio y participar de distintas simulaciones de entrenamiento.

Entre ellas, realizaron experiencias que recreaban condiciones de movimiento y flotación, similares a las que atraviesan los astronautas durante su preparación.

Isabella reconoció que algunas de esas actividades le generaron temor al principio, ya que no estaba acostumbrada a esas sensaciones.

“Me costó subirme porque no estaba acostumbrada, pero lo pude hacer”, relató sobre una de las pruebas.

Al recordar otra de las simulaciones, en la que experimentó la sensación de flotar, describió: “Se sintió rarísimo porque era como que todo era muy raro, pero fue hermosísimo. Al principio me costó”.

La joven también reconoció que llegó a sentir mucho miedo, aunque finalmente pudo completar las actividades. “A mí me dio muchísimo miedo, pero después la terminé haciendo”, contó.

La curiosidad que la acercó al universo

El interés de Isabella por el espacio no surgió de un día para otro. Según explicó, desde pequeña tuvo una inquietud permanente por comprender cómo funciona el mundo y encontrar respuestas a preguntas que muchas veces parecen simples, pero que abren la puerta a grandes descubrimientos.

“Desde muy chiquita yo no sabía qué quería ser de grande, pero había algo que me marcaba mucho y era mi curiosidad. Era siempre hacerme preguntas del porqué de todo“, expresó.

En ese recorrido, la astronomía y la exploración espacial fueron ganando cada vez más protagonismo. Hoy tiene más claro el camino que quiere seguir: estudiar Ingeniería Espacial, una carrera que, según señaló, puede cursarse en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Isabella participó del Space Academy Camp. FOTO: GENTILEZA ISABELLA BOSSIO

Sin embargo, sus intereses van más allá de la ingeniería. También le gustaría desarrollar investigaciones sobre la posibilidad de encontrar vida en otros planetas, especialmente a partir del estudio de formas de vida diferentes a las conocidas en la Tierra.

“Me gustaría hacer una investigación sobre si existen vidas en otros planetas, la parte de la habitabilidad, porque todos conocemos que nosotros tenemos dos piernas, dos pies, dos manos, pero puede haber vida diferente a la nuestra, capaz más pequeña, microbiana”, explicó.

Y agregó: “Me gustaría descubrir si hay vida en otros planetas”.

Su curiosidad también la lleva a leer sobre diferentes temas vinculados con la NASA, las misiones espaciales y los fenómenos del universo. Entre sus referentes mencionó a Christina Koch, astronauta de la NASA y una de las integrantes de la misión Artemis II, a quien considera una inspiración.

El apoyo de su familia y una pasión compartida

En el camino hacia sus objetivos, Isabella destacó especialmente el acompañamiento de sus padres, quienes la alientan a continuar formándose y a no abandonar sus intereses frente a las dificultades.

“Mis papás me apoyan muchísimo, siempre me motivan porque ven que es una carrera que capaz a la primera no sale todo. Me frustro algunas veces, pero ellos siempre están ahí”, contó.

También habló del vínculo especial que tiene con su papá, con quien comparte conversaciones sobre los misterios del universo, la posibilidad de encontrar vida extraterrestre y las misiones espaciales.

Isabella en la estación de simulación. FOTO: GENTILEZA ISABELLA BOSSIO

“Con mi papá conectamos más porque hablamos de un montón de misterios, de la vida, de si existe vida fuera de otros planetas, hablamos de la NASA, de las misiones de Artemis”, relató.

Esas conversaciones forman parte de un entorno familiar que acompaña su vocación y alimenta sus ganas de seguir aprendiendo.

“Quiero representar a mi Argentina”

Al hablar de sus proyectos a futuro, Isabella no dudó en expresar uno de sus mayores objetivos: trabajar algún día en la NASA y continuar participando de conferencias y competencias internacionales en representación de su país.

“Mi sueño en un futuro es trabajar en la NASA. Me gustaría ir a muchas conferencias internacionales o competiciones en las que siempre quiero representar a mi Argentina, porque es mi país”, afirmó.

Y expresó el deseo que resume sus aspiraciones: “Sinceramente, llevar la bandera argentina y, en algún momento, poder llevar la bandera argentina al espacio”.

La joven también recordó la emoción que sintió al llegar a las instalaciones de la agencia espacial estadounidense y encontrarse frente a lugares que hasta entonces conocía principalmente a través de imágenes y contenidos audiovisuales.

Los jóvenes que participaron del programa educativo. FOTO: GENTILEZA ISABELLA BOSIO

“Cuando llegué a la NASA y vi las instalaciones me acordaba mucho de mi familia. Se sentía raro, porque yo cuando estaba ahí no lo podía creer”, contó.

Durante el viaje, además, tuvo la oportunidad de compartir con jóvenes de otros países y presentarse como argentina. “Me sentía muy orgullosa cuando llegué a la NASA porque me preguntaban de dónde era y yo decía que era argentina”, recordó.

Para Isabella, representar al país no fue una carga, sino un motivo de orgullo. También destacó el talento que existe en Argentina y la importancia de que los jóvenes puedan acceder a oportunidades de formación y desarrollo científico.

“Acá en Argentina hay un montón de profesionales y hay un montón de cabezas que son muy inteligentes”, sostuvo.

Desde Comodoro Rivadavia, Isabella ya comenzó a construir ese camino. Con 16 años, una vocación definida y el acompañamiento de su familia, tiene un objetivo que mira mucho más allá de las fronteras terrestres: algún día, llevar la bandera argentina al espacio.