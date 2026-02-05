Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Daniel Manuel Lazo, de 19 años, a quien se le detectaron tumores en ambas piernas con compromiso óseo en una de ellas, se encuentra internado en el Hospital Regional de Río Gallegos, esperando la derivación a Buenos Aires.

“Dani” vivió en Río Gallegos desde los dos años. “A los ocho, lo operaron de un tumor cerebral y ahí comenzó todo. Le sacaron la hipófisis y quedó con una insuficiencia en páncreas, tiroides y riñones. Vive a base de medicamentos y por la gracia y misericordia de Dios… y expuesto a que le surja algo como lo que se le descubrió ahora”, explicó Emilce González, su mamá, a La Opinión Austral.

La familia se mudó en 2018 a Santiago del Estero y en agosto de 2025, regresó a Río Gallegos. Dado que “Dani” no puede exponerse a temperaturas altas, vivir en el sur beneficia su salud.

“El ama su Río Gallegos”, comentó Emilce. Si bien, en Santiago del Estero, recibía atención médica y estaba presentando dolor, que cedía ante el reposo, el hielo y los antiinflamatorios, los tumores no habían sido detectados.

En la capital provincial, “Dani” nuevamente comenzó con dolores y le pidieron una resonancia, pero en el HRRG les señalaron que no había quien pudiera realizar el estudio por lo que le indicaron ir al Centro de Medicina Nuclear. “No hubo tiempo, el jueves tenía muy inflamado y con un poco de dolor y el viernes quedó internado. Gracias a Dios a la doctora, que estaba de guardia, supo darse cuenta apenas lo vio y quedó internado. Se le hicieron todos los estudios, él ahora está bien, está estable y atendido por los médicos”.

“Dani” está internado en cirugía y sobre la situación actual, su mamá manifestó a Radio LU12 AM680: “Estamos preocupadísimos porque queremos salir esta semana a Buenos Aires. Ayer, hablé con el director del hospital y me dijo que ellos ya enviaron todos los papeles a Casa de Santa Cruz y están esperando la respuesta, que ellos encuentren un hospital que tenga convenio con ellos y que pueda tratar la patología de ‘Dani'”.

Cabe mencionar que la derivación se está tramitando mediante carnet hospitalario ya que no cuentan con obra social.

“Pido que por favor tengan consideración las autoridades tanto del hospital como de la provincia y de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, necesitamos que sea derivado cuanto antes ya que los tumores son benignos, pero agresivos“, subrayó.

La derivación “es necesaria y es urgente”.

Por otro lado, Emilce está buscando la forma en que Aerolíneas Argentinas autorice a que su hija de siete años pueda viajar, acompañada por azafata, con el DNI digital y una constancia con foto (ya que el DNI con el cambio de domicilio está en trámite), para que pueda ser recibida en CABA por su hermana mayor y su abuela mientras ella puede abocarse a la atención de “Dani”.

Sobre “Dani”, Emilce afirmó: “Es fuerte, es muy sabio y le pone toda la la fuerza”.

En Buenos Aires, los familiares ya esperan la llegada de Daniel, su hermanita y su mamá.

Por la operación que atravesó a los ocho años, “Dani” perdió el 90 por ciento de la visión y en la Fundación Juntos, para personas con discapacidad visual, encontró un espacio para realizar estimulación y aprender a desenvolverse de manera más independiente.

En este contexto, la fundación lanzó un bono contribución de 5 mil pesos para que la familia de “Dani” pueda afrontar la derivación. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo abonando al alias fundacionjuntos.2025

“Estoy agradecida a toda la población, no solamente de Santa Cruz, sino de todo el país porque veo tanto en las redes sociales como en los medios que están colaborando, también colaboraron conmigo en el alias”, destacó.