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El atletismo patagónico está a punto de vivir un acontecimiento histórico. Después de más de seis décadas de trayectoria, la emblemática Corrida Internacional Aniversario de Diario Crónica dejará por primera vez su tradicional trazado en Comodoro Rivadavia para trasladar la gran fiesta del atletismo al corazón del Valle Inferior del Río Chubut.

La competencia desembarcará en Rawson este sábado 19 de septiembre, en el marco de los festejos por el 161° aniversario de la capital chubutense, y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos, sociales y culturales de la región.

Los corredores ya se preparan para la gran jornada atlética que tendrá a Rawson como escenario de la histórica Corrida de Crónica.

Con los últimos detalles organizativos en marcha, la ciudad se prepara para recibir a los principales exponentes del fondo patagónico, además de cientos de corredores aficionados, familias y vecinos que serán parte de una jornada que buscará mantener intacto el espíritu de la histórica competencia.

La cita atlética está programada para el sábado 19 de septiembre de 2026, desde las 14:00, con epicentro en la histórica Plaza Rawson, que funcionará como punto de largada y llegada.

El desembarco en la capital provincial representa la consolidación de un trabajo conjunto entre Diario Crónica, la Municipalidad de Rawson y Chubut Deportes, luego de una etapa de preparación que tuvo como antecedente el circuito “Camino a Crónica”.

La propuesta recorrió distintas localidades del Valle durante la previa y funcionó como una suerte de antesala de la gran jornada atlética que tendrá lugar este fin de semana.

El circuito fue diseñado para combinar la exigencia técnica del asfalto con los atractivos urbanos y paisajísticos de Rawson, en un recorrido que además conectará a la capital provincial con Playa Unión.

Ignacio Torres volverá a correr la Corrida de Crónica

Como dato de color, y tal como había adelantado La Opinión Austral, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, volverá a ponerse las zapatillas y la camiseta de Crónica para participar de la tradicional competencia.

De esta manera, Torres estará en la línea de largada de la Corrida mientras, en paralelo, su espacio político comienza a transitar un calendario electoral provincial que ya cuenta con una definición central: Chubut votará en una fecha diferente a la elección nacional.

La participación del mandatario provincial le aportará un condimento particular a una jornada que tendrá como principal protagonista al atletismo y que reunirá a corredores de diferentes puntos de la Patagonia.

Dos distancias para todos los niveles

Las inscripciones continúan abiertas para deportistas de toda la región a través de plataformas digitales. La organización dispuso dos distancias, con alternativas tanto para atletas experimentados como para quienes buscan participar de una jornada deportiva en familia.

Prueba Principal: 16 kilómetros

La competencia de 16K estará destinada a atletas federados, corredores de élite y fondistas experimentados.

La prueba contará con una importante premiación en efectivo para los cinco primeros puestos de la clasificación general, tanto en la rama masculina como femenina.

Además, habrá trofeos para los mejores clasificados de cada categoría por edades, lo que permitirá reconocer el desempeño de los distintos grupos que participen de la competencia.

Prueba de Integración: 6 kilómetros

La propuesta de 6K estará orientada a caminantes, aficionados, jóvenes deportistas y familias que quieran ser parte de la fiesta atlética en el marco del aniversario de Rawson.

Se trata de una distancia pensada para ampliar la participación y permitir que corredores de distintos niveles puedan disfrutar de la experiencia de la Corrida de Crónica.

Cuánto cuesta inscribirse y qué incluye el kit

El valor de las inscripciones fue establecido en $35.000 para la prueba de 16 kilómetros y $30.000 para la prueba de 6 kilómetros.

Cada participante recibirá un kit completo que incluye:

Musculosa técnica oficial del evento.

Medalla finisher de colección.

Número con chip para cronometraje.

Seguro de competencia.

Puestos de hidratación durante el recorrido.

Obsequios de los auspiciantes.

El cronometraje estará a cargo de Eventos Deportivos TW.

Una competencia con impacto en el turismo de Rawson y Playa Unión

Más allá del aspecto estrictamente deportivo, la llegada de la Corrida Internacional de Crónica a Rawson tendrá un impacto directo en la actividad económica de la zona.

La llegada de corredores y acompañantes provenientes de distintos puntos de la Patagonia genera expectativas en el sector turístico, con una posible revitalización de la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio, tanto en el casco urbano de Rawson como en Playa Unión.

La competencia se presenta así como una oportunidad para mostrar los atractivos de la capital chubutense y convertir una jornada deportiva en un acontecimiento que trascienda la pista y el circuito.

Una nueva página en la historia de la Corrida de Crónica

A pocos días de la largada, Rawson se prepara para recibir por primera vez una competencia que forma parte de la identidad del atletismo patagónico.

La histórica Corrida Internacional Aniversario de Diario Crónica afrontará en 2026 un desafío inédito: salir de su tradicional escenario comodorense para instalarse en la capital de Chubut y convertirse en uno de los principales eventos de los festejos por el aniversario de la ciudad.

Con atletas de elite, corredores aficionados, familias y vecinos reunidos en torno a la Plaza Rawson, la mítica “fiesta del atletismo” promete paralizar a la capital chubutense y dejar una nueva página en la historia del deporte provincial.