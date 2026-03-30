Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las berenjenas al escabeche se lucen en la cocina cuando aparecen las ganas de comer algo fresco, práctico y natural. Es una receta ideal para combinar con un pan casero, lleva muy poco tiempo de preparación y rinde un montón.

La berenjena en escabeche combina la cocción del vegetal con una mezcla ácida a base de vinagre, aceite y especias.

El escabeche aporta un sabor predominante ácido y especiado, diferente del gusto sutil y a veces amargo de la berenjena cruda.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

berenjenas-escabeche-728x410

Receta berenjenas al escabeche

Ingredientes

  • 1 kg. de berenjenas
  • 1 taza de aceite de oliva
  • 3 hojas de laurel
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cdta. de ají molido
  • 1 cda. de orégano
  • Sal gruesa c/n
  • 1 frasco esterilizado

Cómo preparar berenjenas al escabeche

  1. Lavar y pelar las berenjenas. Cortarlas en rodajas de 1 cm. apróx.
  2. Ubicarlas sobre un colador de pasta con sal gruesa encima durante 4 hs. (Así sueltan todo el agua)
  3. Enjuagar y hervir con las hojas de laurel durante 2/3 minutos (evitar que se rompan). Retirar y secar con papel de cocina.
  4. Mezclar el ajo picado con el ají molido y el orégano.
  5. Llenar el frasco aplicando 2 o 3 rodajas de berenjenas y los condimentos encima, así sucesivamente hasta completar el frasco.
  6. Al llegar al borde rellenar con aceite de oliva y presionar un poco las berenjenas para que salgan las burbujas de aire. Dejar en la heladera 3 días antes de comerlas.

EN ESTA NOTA berenjenas Receta

Leé más notas de jrg

Noticias relacionadas

Ñoquis caseros: la receta más fácil y rápida para cumplir con la tradición del 29

Ñoquis caseros: la receta más fácil y rápida para cumplir con la tradición del 29

Receta de crema pastelera para la rosca de Pascua

Receta de crema pastelera para la rosca de Pascua

Receta de hamburguesas caseras con carne picada y pan de papa recién horneado

Receta de hamburguesas caseras con carne picada y pan de papa recién horneado

Receta de empanadas de vigilia: cómo preparar el relleno de atún

Receta de empanadas de vigilia: cómo preparar el relleno de atún

Ver comentarios