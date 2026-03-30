Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las berenjenas al escabeche se lucen en la cocina cuando aparecen las ganas de comer algo fresco, práctico y natural. Es una receta ideal para combinar con un pan casero, lleva muy poco tiempo de preparación y rinde un montón.

La berenjena en escabeche combina la cocción del vegetal con una mezcla ácida a base de vinagre, aceite y especias.

El escabeche aporta un sabor predominante ácido y especiado, diferente del gusto sutil y a veces amargo de la berenjena cruda.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta berenjenas al escabeche

Ingredientes

1 kg. de berenjenas

1 taza de aceite de oliva

3 hojas de laurel

2 dientes de ajo picados

1 cdta. de ají molido

1 cda. de orégano

Sal gruesa c/n

1 frasco esterilizado

Cómo preparar berenjenas al escabeche

Lavar y pelar las berenjenas . Cortarlas en rodajas de 1 cm. apróx. Ubicarlas sobre un colador de pasta con sal gruesa encima durante 4 hs. (Así sueltan todo el agua) Enjuagar y hervir con las hojas de laurel durante 2/3 minutos (evitar que se rompan). Retirar y secar con papel de cocina. Mezclar el ajo picado con el ají molido y el orégano. Llenar el frasco aplicando 2 o 3 rodajas de berenjenas y los condimentos encima, así sucesivamente hasta completar el frasco. Al llegar al borde rellenar con aceite de oliva y presionar un poco las berenjenas para que salgan las burbujas de aire. Dejar en la heladera 3 días antes de comerlas.

Leé más notas de jrg