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Las berenjenas al escabeche se lucen en la cocina cuando aparecen las ganas de comer algo fresco, práctico y natural. Es una receta ideal para combinar con un pan casero, lleva muy poco tiempo de preparación y rinde un montón.
La berenjena en escabeche combina la cocción del vegetal con una mezcla ácida a base de vinagre, aceite y especias.
El escabeche aporta un sabor predominante ácido y especiado, diferente del gusto sutil y a veces amargo de la berenjena cruda.
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Receta berenjenas al escabeche
Ingredientes
- 1 kg. de berenjenas
- 1 taza de aceite de oliva
- 3 hojas de laurel
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cdta. de ají molido
- 1 cda. de orégano
- Sal gruesa c/n
- 1 frasco esterilizado
Cómo preparar berenjenas al escabeche
- Lavar y pelar las berenjenas. Cortarlas en rodajas de 1 cm. apróx.
- Ubicarlas sobre un colador de pasta con sal gruesa encima durante 4 hs. (Así sueltan todo el agua)
- Enjuagar y hervir con las hojas de laurel durante 2/3 minutos (evitar que se rompan). Retirar y secar con papel de cocina.
- Mezclar el ajo picado con el ají molido y el orégano.
- Llenar el frasco aplicando 2 o 3 rodajas de berenjenas y los condimentos encima, así sucesivamente hasta completar el frasco.
- Al llegar al borde rellenar con aceite de oliva y presionar un poco las berenjenas para que salgan las burbujas de aire. Dejar en la heladera 3 días antes de comerlas.
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