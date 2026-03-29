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Comer ñoquis cada día 29 representa una de las tradiciones gastronómicas con mayor adhesión en Argentina. Esta costumbre, arraigada en la herencia de la inmigración italiana de finales del siglo XIX y principios del XX, invita a comer un plato de pastas caseras a partir de una receta histórica muy sencilla.

La parte del ritual de colocar dinero debajo del plato -habitualmente un billete- es una práctica simbólica que busca atraer la fortuna. Al finalizar la comida, el billete debe conservarse para garantizar que el dinero no falte durante el mes entrante, una conducta que se repite tanto en hogares particulares como al salir a comer ñoquis.

De hecho, en la mayoría de los locales gastronómicos del país, cuando el calendario marca el 29 el plato del día es una porción de ñoquis con salsa a elección.

La receta, a continuación.

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Receta de ñoquis con salsa fileto

Ingredientes

1 kg de papas

300 grs de harina 0000

1 huevo

50 grs de queso parmesano rallado

Sal

pimienta

nuez moscada

Para la salsa fileto:

800 grs de tomate perita

2 dientes de ajo

1 cebolla pequeña

hojas de albahaca fresca

aceite de girasol o de oliva

sal

Cómo preparar la receta de ñoquis

Cocinar las papas con su cáscara en agua con sal hasta que se ablanden. Retirar, pelar en caliente y realizar un puré. Agregar el huevo, el queso rallado y los condimentos al puré. Mezclar sin amasar en exceso. Incorporar la harina de forma gradual. Unir los ingredientes con las manos hasta obtener una masa que no se adhiera a la superficie. Realizar cilindros de masa de 2 cm de diámetro y cortar piezas de igual tamaño. Pasar cada pieza por una tableta estriada o los dientes de un tenedor para generar la cavidad típica. Sofreír la cebolla picada y el ajo en aceite. Añadir el tomate triturado y cocinar a fuego lento durante 20 minutos. Incorporar la albahaca al finalizar. Verter los ñoquis en agua hirviendo con sal. Retirar con espumadera inmediatamente después de que las piezas floten en la superficie.

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