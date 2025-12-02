Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las berenjenas al escabeche sirven para la picada, como entrada o, simplemente, cuando aparecen las ganas de comer algo fresco con un sabor único. Es una receta ideal para combinar con un pan casero, lleva muy poco tiempo de preparación y rinde un montón.

La berenjena en escabeche utiliza una técnica de conservación que transforma esta hortaliza en un producto con una vida útil prolongada. Este método, que combina la cocción de la berenjena con una marinada ácida a base de vinagre, aceite y especias, es tradicional en Argentina.

La textura final de la berenjena en escabeche se distingue por su suavidad, que contrasta con la ligera resistencia que puede conservar la piel. El escabeche confiere un sabor predominante ácido y especiado, diferente del gusto sutil y a veces amargo de la berenjena cruda.

Su sabor intenso permite que sean un contrapunto a quesos y fiambres en la clásica picada.

Al estar conservadas en frascos herméticos y sumergidas en el líquido de cobertura, las berenjenas en escabeche son un producto de almacenamiento estable. Este atributo no es menor, ya que permite tener una reserva lista para el consumo sin depender de la compra de productos frescos.

Berenjenas en escabeche receta

Ingredientes

Dos berenjenas

Una cucharada de sal fina

Dos dientes de ajo

200 ml. aceite de oliva extra virgen

Especias: una hoja de laurel, pimentón dulce, pimienta negra en grano, perejil

1/2 litro de vinagre de vino

700 ml. agua potable

Cómo cocinar berenjenas al escabeche

Lavar bien y cortar en rodajas de un centímetro las berenjenas. Colocarlas en una bandeja con profundidad. A cada piso de rodajas agregarle sal fina. Dejar reposar media hora hasta que pierdan el agua. En un bol aparte colocar el aceite, el ajo picado, una cucharada de té de pimentón dulce, otra de pimienta negra en grano, el perejil y una pizca de sal. Enjuagar las berenjenas con agua hasta retirarles la sal y ponerlas en una cacerola a hervir durante 10 minutos en el agua y el vinagre. Retirarlas, escurrirlas y llevarlas a una fuente con el aceite con especias. Intercalar la mezcla en cada piso de berenjenas. Agregar la hoja de laurel. Tapar herméticamente el recipiente y dejar por 5 días en la heladera antes de consumir.

