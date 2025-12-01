Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cocinar panes saborizados en casa es tan fácil como adictivo. Esa textura esponjosa y aroma irresistible con el que salen del horno hace de estas recetas una oportunidad imperdible para degustar pan casero, rico y económico.

La modificación del sabor del pan tradicional se logra mediante la integración de más ingredientes durante la etapa de amasado. Los más comunes utilizados para este propósito incluyen hierbas aromáticas (como romero, orégano o tomillo), especias (pimentón, cúrcuma), semillas (chía, lino, sésamo), quesos duros o blandos y vegetales deshidratados o salteados (cebolla, aceitunas, tomate seco).

El pan saborizado, una vez horneado, luego puede utilizarse para distintas comidas. Pueden servirse como complemento de tablas de quesos, fiambres o patés, para sandwiches de carnes, fiambres o vegetales, como base para tostadas y bruschettas.

Se recomienda almacenar los panes saborizados a temperatura ambiente en un recipiente hermético, o congelarlos una vez fríos para prolongar su vida útil.

Receta de pan de queso esponjoso

Ingredientes

100 grs queso rallado

1 huevo

1 pizca sal

125 grs harina de trigo

1 cucharada levadura química

2 cucharadas leche

Cómo preparar los pancitos saborizados

En un recipiente añadir la harina, el queso y una pizca de sal. Luego añadir una cucharada de levadura química o polvos de hornear, un huevo y dos cucharadas de leche. Con la ayuda de una cuchara de madera, comenzar a mezclar todos los ingredientes. Luego amasar con las manos hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Formar una especie de churro con la masa y cortarla por la mitad. Repetir el corte dos veces más hasta obtener 8 porciones iguales. Darles forma de bola y dejarlas en una bandeja de horno. Con el horno precalentado, cocinar las bolas de masa durante 15 minutos a 170 grados.

Receta pan de cebolla

Ingredientes

25 grs. de levadura fresca

600 grs. de harina de fuerza

30 grs. de manteca

Sal a gusto

300 ml. de agua

10 grs. de ajo

100 grs. de cebolla

20 ml. aceite de oliva

25 ml. leche

Cómo preparar el pan saborizado

Para la masa madre: mezclar 100 grs. de harina, 60 ml. de agua y 10 grs. de levadura y dejar doblar su volumen. Amasar el resto de los ingredientes, añadir la masa madre y amasar hasta obtener una preparación elástica. Dejar fermentar hasta doblar el tamaño. Cortar la masa en bollos similares. Picar los ajos, añadir un chorrito de aceite e integrar a los bollos. Picar la cebolla y rehogarla en un poquito de aceite hasta ablandar. Incorporar a los bollos. Llevar a horno moderado y precalentado hasta que doren.

