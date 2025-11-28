Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los panqueques son uno de los postres más demandados durante el fin de semana. Se pueden comer fríos o calientes y la receta tradicional para prepararlos en casa es muy fácil. Cómo cocinarlos en simples pasos.

Los más populares van rellenos con dulce de leche y pueden incorporar caramelo, manzana o crema chantilly para aportar sabores y crocancia al postre.

Durante la preparación, es importante que a la masa no le queden grumos. Por eso hay que tomarse el tiempo de batir y no apurar el proceso. También es clave realizar con cuidado la vuelta del panqueque en la sartén para que no se rompan.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta de panqueques

Ingredientes

2 huevos

220 gr. de harina

3 cucharadas de azúcar

1/2 litro de leche

Opcionales: una cda de esencia de vainilla y dulce de leche para rellenar.

Cómo preparar panqueques

Para la masa: batir los huevos y el azúcar. Incorporar la leche y la esencia de vainilla. Luego, agregar la harina. Batir hasta que no queden grumos. Dejar descansar al menos 20 minutos en la heladera. Retirar y calentar una sartén con un poco de manteca o aceite. Con la ayuda de un cucharón, tomar un poco de la mezcla y llevarlo a la sartén con fuego bajo. Esparcirlo para que quede una capa fina. Esperar unos segundos a que se cocine y darlo vuelta con una espátula. Repetir hasta que no quede masa. Rellenar con dulce de leche, crema, salsa de chocolate, manzanas, entre otros.

Leé más notas de La cocinera austral