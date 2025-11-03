Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El chipá se luce en cualquier momento del día, aunque estas bolitas esponjosas con sabor y centro de queso van particularmente bien con el mate a la hora de la merienda o el desayuno. Su receta original, en simples pasos.

Se elabora a base de almidón de mandioca y queso, en poco tiempo. Su simplicidad en la técnica y la necesidad de pocos ingredientes lo posicionan como una alternativa ideal para satisfacer el apetito de la tarde.

La elección del queso es un factor determinante en el sabor del chipa; las variedades más utilizadas suelen ser el queso semi-duro o el queso paraguay, aunque en las preparaciones caseras es común incorporar quesos de pasta dura y salada, como el sardo o el parmesano, o mezclas que combinan distintos perfiles de sabor.

El punto clave de la preparación es la calidad de los ingredientes y el amasado mínimo necesario para unir todos los componentes.

La cocción del chipá se realiza a temperatura elevada y por un lapso breve, usualmente entre 10 y 15 minutos, dependiendo del tamaño de las piezas y del horno. El objetivo es que los pancitos adquieran un color dorado en la superficie y mantengan un interior tierno y elástico.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Chipa receta original

Ingredientes

½ kg. de almidón de mandioca

100 grs de manteca

2 huevos grandes

120 grs. de queso cremoso

100 grs. de queso duro

1 cda de polvo para hornear

Sal a gusto

Cómo preparar chipá

Tamizar el almidón de mandioca con el polvo para hornear. Añadir la manteca fría en trozos y los quesos (el duro debe estar rallado). En otro recipiente batir los huevos y la sal. Agregar a la preparación. Amasar bien y llevar a la heladera dos o tres horas. Retirar y armar los chipa en forma de bolitas con un pequeño corte en el centro. Colocar en una fuente enmantecada y llevar al horno precalentado a fuego moderado por 20 minutos o hasta que doren.

Leé más notas de La cocinera austral