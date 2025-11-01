Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La focaccia es un pan tradicional de la gastronomía italiana, conocido por su textura esponjosa y superficie dorada con hoyuelos, que poco a poco se fue instalando entre los más pedidos en las panaderías locales. La receta clásica, a continuación.

Este producto horneado suele ser considerado el precursor de la pizza, aunque no lleva salsa de tomate ni queso entre sus ingredientes base en su versión clásica. La textura final de la focaccia debe ser suave y aireada en el interior, con una corteza dorada y crujiente.

La focaccia genovese o genovesa es una de las variedades más emblemáticas y tradicionales. Es típica de la región de Liguria. Lleva abundante aceite de oliva y sal gruesa, y es aromatizada con romero.

Otra variante notable es la focaccia pugliese, originaria de Apulia. Esta versión incorpora sémola y papas en su masa, lo que resulta en un pan más grueso y denso. Se cubre típicamente con tomates cherry, aceitunas negras y orégano.

Receta de focaccia

Ingredientes

500 grs de harina de fuerza

350 ml. de agua tibia

10 grs de levadura fresca (o 3-4 grs de levadura seca)

10 grs de sal

50 ml de aceite de oliva extra virgen

sal gruesa y hojas de romero fresco

Preparación de la focaccia

Disolver la levadura fresca en el agua tibia. En un bol grande, mezclar la harina con la sal. Formar un hueco en el centro e incorporar el agua con la levadura y los 50 ml de AOVE. Mezclar hasta obtener una masa pegajosa y húmeda. Dejar reposar la masa tapada por 20 minutos. Pasado este tiempo, humedecer las manos y doblar la masa sobre sí misma, de los bordes hacia el centro, simulando un sobre. Repetir este pliegue y reposo dos veces más, con intervalos de 20 minutos. Transferir la masa a un bol grande engrasado con aceite y dejarla reposar en la heladera entre 12 y 24 horas. Engrasar con AOVE una bandeja de horno. Colocar la masa y, con los dedos también aceitados, extenderla suavemente hasta cubrir la bandeja. Si la masa ofrece resistencia, dejarla reposar 15 minutos y continuar. Dejar levar en la bandeja, tapada, a temperatura ambiente, por unas 2 a 4 horas, hasta que la masa se vea esponjosa. Con la punta de los dedos, crear los característicos hoyuelos en la superficie de la masa sin llegar a perforarla. Rociar con abundante AOVE, distribuir las hojas de romero y espolvorear con sal gruesa. Hornear en horno precalentado a 220°C por unos 15 a 20 minutos, o hasta que esté dorada.

