La copa o cóctel de camarones es uno de los platos clásicos para la cena de Navidad. Su receta es sencilla, fresca y práctica para servir a varios comensales. La historia de su origen es particular, nació de la inspiración de un bartender.

En 1941, la ciudad de Boston atravesaba un boom de disponibilidad de camarones. Un barman que trabajaba en el puerto aprovechó la abundancia de este ingredientes y, tomando como referencia el trago Bloody Mary, preparó un “cóctel para valientes” que incorporaba langostinos.

De este modo, mezcó jugo de tomate, salsa inglesa, jugo de limón, picante y el vodka, entre otros, para bañar los camarones en una deliciosa salsa. El cóctel fue un éxito.

Dependiendo del lugar del mundo donde se prepare, se sirve en copa de helado o de martini, y tiene su pico de demanda durante las Fiestas de fin de año.

Copa de camarones receta

Ingredientes

3 copas

350 gr camarones

Apio

4 palmitos

8 tomates cherrys

c/n crema

Jugo de un limón

2 cucharadas mayonesa o salsa golf

Sal y pimienta

Hojas de lechuga

Cómo preparar un cóctel de camarones

Lavar y cortar las verduras en rodajas pequeñas. Colocar en un bol. Incorporar los camarones previamente lavados y pelados. Mezclar. Agregar la mayonesa o salsa golf, el jugo de limón y un poco de crema. Salpimentar a gusto y mezclar. Para la presentación: colocar una hoja grande de lechuga en la copa y agregar varias cucharadas de la preparación. Servir bien frío.

