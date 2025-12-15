Your browser doesn’t support HTML5 audio

Faltan pocos días para las fiestas de Fin de Año y el espíritu navideño se hace sentir. Los sabores típicos de esta época comienzan a invadir las cocinas y las familias se preparan para preparar sus recetas favoritas. 

En la antesala a la Navidad, el recetario de la mesa dulce suele captar la atención de los más chicos. Pan dulce, turrones y las galletitas (o “cookies”) de jengibre lideran sus demandas.

Te contamos cómo preparar unas riquísimas galletas navideñas horneadas y los pasos para decorarlas entre toda la familia.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

receta-cookies-2

Receta de galletitas navideñas

Ingredientes

  • 120 grs de manteca sin sal
  • 120 grs de azúcar negra
  • 1 huevo grande
  • 120 grs de miel
  • 400 grs de harina de trigo
  • 2 cucharaditas de jengibre en polvo
  • 1 cucharadita de canela molida
  • Una pizca de nuez moscada
  • 1 pizca de sal
  • 100 grs de azúcar glass
  • 1 clara de huevo
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • Moldes con figuras navideñas

Cómo preparar galletas de jengibre

  1. Tamizar la harina con el jengibre en polvo, canela y nuez moscada.
  2. Luego incorporar una pizca de sal y mezclar.
  3. En otro recipiente colocar el azúcar negra y la manteca. Mezclar hasta conseguir una pasta homogénea y blanda.
  4. Agregar un huevo e integrar. Luego añadir la miel y mezclar.
  5. A continuación agregar harina poco a poco, mezclar bien hasta que se integre.
  6. Colocar la masa en la mesada enharinada y amasar. Partir en 2 partes y cubrir con papel film. Llevar a la heladera un par de horas.
  7. Retirar la masa y con la ayuda de un rodillo estirarla hasta alcanzar un grosor de medio centímetro.
  8. Colocar el molde sobre la masa y presionar, quitar el excedente y distribuir las figuras sobre una bandeja enmantecada para horno.
  9. Precalentar el horno y cocinar las galletas durante unos 12 minutos a 180 grados. Retirar y esperar a que se enfríen.
  10. En un recipiente batir la clara de un huevo hasta que empiece a espumar. Incorporar el azúcar glas poco a poco. Luego añadir un chorrito del jugo de limón, volver a batir.
  11. Colocar la mezcla en una manga pastelera con una boquilla lo más fina posible y decorar las “cookies”.

EN ESTA NOTA Receta

Leé más notas de La cocinera austral

Noticias relacionadas

Cómo preparar salpicón de ave: la receta fresca y económica para las Fiestas

Cómo preparar salpicón de ave: la receta fresca y económica para las Fiestas

Receta de vitel toné fácil y rápida: cómo preparar la salsa tradicional

Receta de vitel toné fácil y rápida: cómo preparar la salsa tradicional

Receta de pan dulce de Paulina Cocina para Navidad

Receta de pan dulce de Paulina Cocina para Navidad

Receta de pollo en escabeche fácil y rápida para hacer en casa

Receta de pollo en escabeche fácil y rápida para hacer en casa

Ver comentarios