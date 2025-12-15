Your browser doesn’t support HTML5 audio
Faltan pocos días para las fiestas de Fin de Año y el espíritu navideño se hace sentir. Los sabores típicos de esta época comienzan a invadir las cocinas y las familias se preparan para preparar sus recetas favoritas.
En la antesala a la Navidad, el recetario de la mesa dulce suele captar la atención de los más chicos. Pan dulce, turrones y las galletitas (o “cookies”) de jengibre lideran sus demandas.
Te contamos cómo preparar unas riquísimas galletas navideñas horneadas y los pasos para decorarlas entre toda la familia.
Receta de galletitas navideñas
Ingredientes
- 120 grs de manteca sin sal
- 120 grs de azúcar negra
- 1 huevo grande
- 120 grs de miel
- 400 grs de harina de trigo
- 2 cucharaditas de jengibre en polvo
- 1 cucharadita de canela molida
- Una pizca de nuez moscada
- 1 pizca de sal
- 100 grs de azúcar glass
- 1 clara de huevo
- 2 cucharadas de jugo de limón
- Moldes con figuras navideñas
Cómo preparar galletas de jengibre
- Tamizar la harina con el jengibre en polvo, canela y nuez moscada.
- Luego incorporar una pizca de sal y mezclar.
- En otro recipiente colocar el azúcar negra y la manteca. Mezclar hasta conseguir una pasta homogénea y blanda.
- Agregar un huevo e integrar. Luego añadir la miel y mezclar.
- A continuación agregar harina poco a poco, mezclar bien hasta que se integre.
- Colocar la masa en la mesada enharinada y amasar. Partir en 2 partes y cubrir con papel film. Llevar a la heladera un par de horas.
- Retirar la masa y con la ayuda de un rodillo estirarla hasta alcanzar un grosor de medio centímetro.
- Colocar el molde sobre la masa y presionar, quitar el excedente y distribuir las figuras sobre una bandeja enmantecada para horno.
- Precalentar el horno y cocinar las galletas durante unos 12 minutos a 180 grados. Retirar y esperar a que se enfríen.
- En un recipiente batir la clara de un huevo hasta que empiece a espumar. Incorporar el azúcar glas poco a poco. Luego añadir un chorrito del jugo de limón, volver a batir.
- Colocar la mezcla en una manga pastelera con una boquilla lo más fina posible y decorar las “cookies”.
