Faltan pocos días para las fiestas de Fin de Año y el espíritu navideño se hace sentir. Los sabores típicos de esta época comienzan a invadir las cocinas y las familias se preparan para preparar sus recetas favoritas.

En la antesala a la Navidad, el recetario de la mesa dulce suele captar la atención de los más chicos. Pan dulce, turrones y las galletitas (o “cookies”) de jengibre lideran sus demandas.

Te contamos cómo preparar unas riquísimas galletas navideñas horneadas y los pasos para decorarlas entre toda la familia.

Receta de galletitas navideñas

Ingredientes

120 grs de manteca sin sal

120 grs de azúcar negra

1 huevo grande

120 grs de miel

400 grs de harina de trigo

2 cucharaditas de jengibre en polvo

1 cucharadita de canela molida

Una pizca de nuez moscada

1 pizca de sal

100 grs de azúcar glass

1 clara de huevo

2 cucharadas de jugo de limón

Moldes con figuras navideñas

Cómo preparar galletas de jengibre

Tamizar la harina con el jengibre en polvo, canela y nuez moscada. Luego incorporar una pizca de sal y mezclar. En otro recipiente colocar el azúcar negra y la manteca. Mezclar hasta conseguir una pasta homogénea y blanda. Agregar un huevo e integrar. Luego añadir la miel y mezclar. A continuación agregar harina poco a poco, mezclar bien hasta que se integre. Colocar la masa en la mesada enharinada y amasar. Partir en 2 partes y cubrir con papel film. Llevar a la heladera un par de horas. Retirar la masa y con la ayuda de un rodillo estirarla hasta alcanzar un grosor de medio centímetro. Colocar el molde sobre la masa y presionar, quitar el excedente y distribuir las figuras sobre una bandeja enmantecada para horno. Precalentar el horno y cocinar las galletas durante unos 12 minutos a 180 grados. Retirar y esperar a que se enfríen. En un recipiente batir la clara de un huevo hasta que empiece a espumar. Incorporar el azúcar glas poco a poco. Luego añadir un chorrito del jugo de limón, volver a batir. Colocar la mezcla en una manga pastelera con una boquilla lo más fina posible y decorar las “cookies”.

