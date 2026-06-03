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El arroz con pollo es un plato perfecto para sumar al menú familiar en los meses de bajas temperaturas. Esta comida tradicional, de elaboración casera, combina ingredientes que contribuyen a su carácter sustancioso, con buen aporte calórico. Seguí el paso a paso de la receta.

La cocción prolongada de los ingredientes del guiso permite la integración de sabores, resultando en un plato de consistencia densa y temperatura elevada, cualidades que lo hacen adecuado para el consumo durante estos días con heladas.

Los condimentos cumplen un rol relevante en la preparación del guiso. Se utilizan especias como pimentón dulce, orégano, laurel y pimienta. El uso de azafrán o extracto de tomate puede intensificar el color y el sabor.

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Receta de arroz con pollo

Ingredientes

600 grs de pollo cortado en piezas

300 grs de arroz

4 cdas de aceite

2 dientes de ajo

2 cebollas

1 morrón rojo o verde

1 lata de tomate triturado

1 lata de arvejas

1 zanahoria

1 caldo de verduras o pollo

ají molido

1/2 cda de azafrán

c/n sal y pimienta

c/n agua

Cómo cocinar arroz con pollo

Lavar y cortar las verduras en cubos pequeños. Calentar aceite en una olla y sofreír las verduras. Una vez listas, agregar el pollo troceado sin piel, dejar cocinar unos minutos y agregar el tomate triturado. Salpimentar y dejar cocinar unos minutos. Agregar el ají molido, el azafrán y mezclar todo. Cuando la salsa cambie de color, agregar el caldito y 3 tazas de agua. Cuando rompa el hervor, añadir el arroz. Dejar cocinar a fuego mínimo. Sumar las arvejas a último minuto y cocinar con tapa hasta que tenga el punto deseado.

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