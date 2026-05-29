Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mejor estrategia para cocinar alfajores tradicionales sin gastar demasiado consiste en realizar las recetas originales en casa. Adquirir los ingredientes en el supermercado y dedicar unos minutos a la preparación es una excelente alternativa para ahorrar y poder disfrutar de clásicos dulces para compartir.

Los alfajores de maicena son favoritos en su categoría. De masa suave, rellenos con dulce de leche repostero y con un sutil aroma a coco, estos bocaditos dulces se vuelven irresistibles a la hora de la merienda.

Además, son muy fáciles de preparar y su receta original requiere de ingredientes accesibles. En poco menos de una hora, los alfajores de maicena estarán listos para disfrutar.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

receta-alfajores-maicena-728x410

Receta de alfajores de maicena

Ingredientes

  • 3 yemas de huevo
  • 250 gr manteca
  • 100 gr azúcar
  • 300 gr maicena
  • 200 gr harina
  • 2 cucharaditas levadura
  • 1 cucharadita esencia de vainilla o ralladura de limón
  • 1 pote de dulce de leche
  • Coco rallado

Cómo preparar la receta

  1. Tamizar la harina, la maicena y el polvo de hornear y colocar en un bol.
  2. En otro recipiente mezclar la manteca a temperatura ambiente con el azúcar. Una vez que esté cremosa, añadir uno a uno los huevos. Luego incorporar la esencia de vainilla y el ron.
  3. Añadir la mezcla del paso 1 y mezclar todo hasta formar una bola. Llevar 30 minutos a la heladera.
  4. Estirar, cortar las tapitas de los alfajores y cocinar en horno precalentado a 180 grados unos 5/6 minutos.
  5. Sacar y dejar enfriar sobre una rejilla y repetir la operación con toda la masa.
  6. Una vez frías las tapitas, untar con mucho dulce de leche y tapar con otra galletita. Luego pasar los bordes por coco rallado.

EN ESTA NOTA Alfajores de maicena Receta

Leé más notas de La cocinera austral

Noticias relacionadas

Guiso de lentejas: la receta tradicional que rinde varias porciones

Guiso de lentejas: la receta tradicional que rinde varias porciones

Receta original para fin de mes: tortilla de fideos con cebolla

Receta original para fin de mes: tortilla de fideos con cebolla

Sopa de verduras tradicional: la receta infaltable para pasar el invierno, en pocos pasos

Sopa de verduras tradicional: la receta infaltable para pasar el invierno, en pocos pasos

Torta vasca: la receta tradicional del postre más cremoso

Torta vasca: la receta tradicional del postre más cremoso