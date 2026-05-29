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La mejor estrategia para cocinar alfajores tradicionales sin gastar demasiado consiste en realizar las recetas originales en casa. Adquirir los ingredientes en el supermercado y dedicar unos minutos a la preparación es una excelente alternativa para ahorrar y poder disfrutar de clásicos dulces para compartir.

Los alfajores de maicena son favoritos en su categoría. De masa suave, rellenos con dulce de leche repostero y con un sutil aroma a coco, estos bocaditos dulces se vuelven irresistibles a la hora de la merienda.

Además, son muy fáciles de preparar y su receta original requiere de ingredientes accesibles. En poco menos de una hora, los alfajores de maicena estarán listos para disfrutar.

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Receta de alfajores de maicena

Ingredientes

3 yemas de huevo

250 gr manteca

100 gr azúcar

300 gr maicena

200 gr harina

2 cucharaditas levadura

1 cucharadita esencia de vainilla o ralladura de limón

1 pote de dulce de leche

Coco rallado

Cómo preparar la receta

Tamizar la harina, la maicena y el polvo de hornear y colocar en un bol. En otro recipiente mezclar la manteca a temperatura ambiente con el azúcar. Una vez que esté cremosa, añadir uno a uno los huevos. Luego incorporar la esencia de vainilla y el ron. Añadir la mezcla del paso 1 y mezclar todo hasta formar una bola. Llevar 30 minutos a la heladera. Estirar, cortar las tapitas de los alfajores y cocinar en horno precalentado a 180 grados unos 5/6 minutos. Sacar y dejar enfriar sobre una rejilla y repetir la operación con toda la masa. Una vez frías las tapitas, untar con mucho dulce de leche y tapar con otra galletita. Luego pasar los bordes por coco rallado.

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