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Los buñuelos dulces son unas bolitas de masa que se preparan en pocos minutos y se cocinan igual de rápido. Acompañan el mate a la perfección pero también cualquier otra infusión a la hora de la merienda.
Si bien muchos acostumbran aprovecharlos también en el desayuno, como la receta lleva bastante azúcar, los buñuelos son ideales para la tarde.
A estas bolitas de masa esponjosas se los puede rellenar con frutas como banana o manzana. También rellenar o untar con dulce de leche o alguna mermelada.
La receta base es muy fácil, tanto que, luego de repetirla en varias ocasiones, hasta se puede realizar “a ojo”.
Receta de buñuelos
Ingredientes
- Una taza de harina 0000
- Media cucharada de té de polvo de hornear
- Una pizca de sal
- Cuatro cucharadas soperas de azúcar
- Azúcar impalpable o común para espolvorear
- Media taza de leche
- Un huevo
- Media cucharadita de té de esencia de vainilla (opcional)
Cómo cocinar buñuelos
- En un bowl juntar la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar.
- En otro bowl batir el huevo y la leche. Agregar la esencia de vainilla.
- Unir ambas mezclas y batir durante un minuto.
- En una olla o sartén con profundidad colocar el aceite al fuego.
- Cuando esté caliente colocar las “bolitas de masa” y freírlas hasta que doren por un minuto. No más para que queden tiernas por dentro.
- Retirar con una espátula en papel absorbente. Esperar un minuto y espolvorear con el azúcar.
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