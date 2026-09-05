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Los buñuelos dulces son unas bolitas de masa que se preparan en pocos minutos y se cocinan igual de rápido. Acompañan el mate a la perfección pero también cualquier otra infusión a la hora de la merienda.

Si bien muchos acostumbran aprovecharlos también en el desayuno, como la receta lleva bastante azúcar, los buñuelos son ideales para la tarde.

A estas bolitas de masa esponjosas se los puede rellenar con frutas como banana o manzana. También rellenar o untar con dulce de leche o alguna mermelada.

La receta base es muy fácil, tanto que, luego de repetirla en varias ocasiones, hasta se puede realizar “a ojo”.

Receta de buñuelos

Ingredientes

Una taza de harina 0000

Media cucharada de té de polvo de hornear

Una pizca de sal

Cuatro cucharadas soperas de azúcar

Azúcar impalpable o común para espolvorear

Media taza de leche

Un huevo

Media cucharadita de té de esencia de vainilla (opcional)

Cómo cocinar buñuelos

En un bowl juntar la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar. En otro bowl batir el huevo y la leche. Agregar la esencia de vainilla. Unir ambas mezclas y batir durante un minuto. En una olla o sartén con profundidad colocar el aceite al fuego. Cuando esté caliente colocar las “bolitas de masa” y freírlas hasta que doren por un minuto. No más para que queden tiernas por dentro. Retirar con una espátula en papel absorbente. Esperar un minuto y espolvorear con el azúcar.

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