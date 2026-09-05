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Los buñuelos dulces son unas bolitas de masa que se preparan en pocos minutos y se cocinan igual de rápido. Acompañan el mate a la perfección pero también cualquier otra infusión a la hora de la merienda.

Si bien muchos acostumbran aprovecharlos también en el desayuno, como la receta lleva bastante azúcar, los buñuelos son ideales para la tarde.

A estas bolitas de masa esponjosas se los puede rellenar con frutas como banana o manzana. También rellenar o untar con dulce de leche o alguna mermelada.

La receta base es muy fácil, tanto que, luego de repetirla en varias ocasiones, hasta se puede realizar “a ojo”.

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Receta de buñuelos

Ingredientes

  • Una taza de harina 0000
  • Media cucharada de té de polvo de hornear
  • Una pizca de sal
  • Cuatro cucharadas soperas de azúcar
  • Azúcar impalpable o común para espolvorear
  • Media taza de leche
  • Un huevo
  • Media cucharadita de té de esencia de vainilla (opcional)

Cómo cocinar buñuelos

  1. En un bowl juntar la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar.
  2. En otro bowl batir el huevo y la leche. Agregar la esencia de vainilla.
  3. Unir ambas mezclas y batir durante un minuto.
  4. En una olla o sartén con profundidad colocar el aceite al fuego.
  5. Cuando esté caliente colocar las “bolitas de masa” y freírlas hasta que doren por un minuto. No más para que queden tiernas por dentro.
  6. Retirar con una espátula en papel absorbente. Esperar un minuto y espolvorear con el azúcar.

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