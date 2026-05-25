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El locro, plato emblemático del Día de la Revolución de Mayo, suele cocinarse en cantidades generosas para varios comensales y en consecuencia, es habitual que sobren porciones. Para conservarlas en forma segura y poder disfrutarlas en los días posteriores al 25 de mayo, es necesario respetar una serie de medidas de prevención.

El primer paso para una correcta conservación radica en permitir que el locro se enfríe a temperatura ambiente antes de ser refrigerado. Introducir alimentos calientes directamente en la heladera puede elevar la temperatura interna del electrodoméstico, creando un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos y comprometiendo la seguridad de otros alimentos almacenados.

Un tiempo prudencial de enfriamiento, que puede oscilar entre una y dos horas dependiendo de la temperatura ambiente y la cantidad de locro, es esencial.

El siguiente paso requiere de recipientes herméticos. Estos contenedores desempeñan un papel fundamental al prevenir la contaminación cruzada con otros alimentos presentes en la heladera y al minimizar la absorción de olores extraños que puedan alterar el sabor del guiso. Se recomienda utilizar recipientes de vidrio o plástico limpios con tapas que cierren de forma segura. Al momento de guardar los recipientes en la heladera, es aconsejable ubicarlos en los estantes superiores, donde la temperatura tiende a ser más constante y fría.

La duración óptima de las sobras de locro en la heladera generalmente se sitúa entre tres y cuatro días.

¿Cómo recalentar el locro del 25 de mayo?

Para identificar si el locro aún es apto para el consumo, es fundamental realizar una inspección visual y olfativa antes de recalentarlo. La presencia de moho, un cambio significativo en el color o un olor desagradable son indicadores claros de deterioro.

Al momento de recalentar el locro, se recomienda hacerlo de manera uniforme y a una temperatura que asegure la eliminación de posibles bacterias. El guiso puede calentarse en una olla a fuego lento, revolviendo ocasionalmente, o en el microondas, asegurándose de que alcance una temperatura interna segura.

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