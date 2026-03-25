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En la antesala de Semana Santa, las facturas, el budín o las galletitas pierden protagonismo a la hora de la merienda para dar lugar a la rosca de Pascua. Y si la receta incorpora crema pastelera, la tentación es irresistible.
Su textura se combina a la perfección con cualquier infusión, pero con el mate es la combinación ideal.
La rosca de pascua es un símbolo de la Semana Santa, cuando los católicos conmemoran la muerte y resurrección de Jesús.
En la actualidad, los ingredientes indispensables para lograr una sabrosa preparación son: azúcar, manteca, leche, miel, esencia de vainilla y levadura fresca. Si se tiene en cuenta la decoración, las posibilidades son variadas. Los más elegidos son la crema pastelera, azúcar perlado, frutos secos, guindas o cerezas en almíbar. Y, acorde a la época, algunos le agregan huevos duros como símbolo de la resurrección de Jesús.
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Rosca de Pascuas
Ingredientes
Para el fermento
- 60 grs levadura fresca
- 2 cdas azúcar
- 200 grs harina 0000
- 250 ml agua tibia
Para la masa
- 100 grs manteca
- 150 grs azúcar
- 3 huevos
- 250 ml. leche tibia
- 1 kg harina 0000
Crema pastelera
- 1 lt leche
- 250 grs azúcar
- 4 huevos
- Esencia de vainilla
- Colorante amarillo
- 100 grs harina
Cómo preparar una rosca de Pascua
- Comenzar por el fermento y luego colocar la harina en forma de corona, en el centro los huevos, azúcar, manteca, vainilla y leche tibia.
- Amasar por 4 minutos y esperar a que duplique su volumen.
- Para la crema pastelera colocar en una olla los huevos. En un bol mezclar el azúcar con la leche y la harina hasta disolver todo y que no queden grumos. Mezclar todo en la olla y cocinar a fuego lento hasta que se espese.
- Una vez leudada la masa darle forma a la roscas, (salen entre dos o tres) y llevar al horno a 180°.
- Antes de que se dore, retirar y colocar la pastelera. Llevar al horno nuevamente hasta que se cocine por completo.
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