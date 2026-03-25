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En la antesala de Semana Santa, las facturas, el budín o las galletitas pierden protagonismo a la hora de la merienda para dar lugar a la rosca de Pascua. Y si la receta incorpora crema pastelera, la tentación es irresistible.

Su textura se combina a la perfección con cualquier infusión, pero con el mate es la combinación ideal.

La rosca de pascua es un símbolo de la Semana Santa, cuando los católicos conmemoran la muerte y resurrección de Jesús.

En la actualidad, los ingredientes indispensables para lograr una sabrosa preparación son: azúcar, manteca, leche, miel, esencia de vainilla y levadura fresca. Si se tiene en cuenta la decoración, las posibilidades son variadas. Los más elegidos son la crema pastelera, azúcar perlado, frutos secos, guindas o cerezas en almíbar. Y, acorde a la época, algunos le agregan huevos duros como símbolo de la resurrección de Jesús.

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Rosca de Pascuas

Ingredientes

Para el fermento

60 grs levadura fresca

2 cdas azúcar

200 grs harina 0000

250 ml agua tibia

Para la masa

100 grs manteca

150 grs azúcar

3 huevos

250 ml. leche tibia

1 kg harina 0000

Crema pastelera

1 lt leche

250 grs azúcar

4 huevos

Esencia de vainilla

Colorante amarillo

100 grs harina

Cómo preparar una rosca de Pascua

Comenzar por el fermento y luego colocar la harina en forma de corona, en el centro los huevos, azúcar, manteca, vainilla y leche tibia. Amasar por 4 minutos y esperar a que duplique su volumen. Para la crema pastelera colocar en una olla los huevos. En un bol mezclar el azúcar con la leche y la harina hasta disolver todo y que no queden grumos. Mezclar todo en la olla y cocinar a fuego lento hasta que se espese. Una vez leudada la masa darle forma a la roscas, (salen entre dos o tres) y llevar al horno a 180°. Antes de que se dore, retirar y colocar la pastelera. Llevar al horno nuevamente hasta que se cocine por completo.

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