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En la antesala de Semana Santa, las facturas, el budín o las galletitas pierden protagonismo a la hora de la merienda para dar lugar a la rosca de Pascua. Y si la receta incorpora crema pastelera, la tentación es irresistible.

Su textura se combina a la perfección con cualquier infusión, pero con el mate es la combinación ideal.

La rosca de pascua es un símbolo de la Semana Santa, cuando los católicos conmemoran la muerte y resurrección de Jesús.

En la actualidad, los ingredientes indispensables para lograr una sabrosa preparación son: azúcar, manteca, leche, miel, esencia de vainilla y levadura fresca. Si se tiene en cuenta la decoración, las posibilidades son variadas. Los más elegidos son la crema pastelera, azúcar perlado, frutos secos, guindas o cerezas en almíbar. Y, acorde a la época, algunos le agregan huevos duros como símbolo de la resurrección de Jesús.

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Rosca de Pascuas

Ingredientes

Para el fermento

  • 60 grs levadura fresca
  • 2 cdas azúcar
  • 200 grs harina 0000
  • 250 ml agua tibia

Para la masa

  • 100 grs manteca
  • 150 grs azúcar
  • 3 huevos
  • 250 ml. leche tibia
  • 1 kg harina 0000

Crema pastelera

  • 1 lt leche
  • 250 grs azúcar
  • 4 huevos
  • Esencia de vainilla
  • Colorante amarillo
  • 100 grs harina

Cómo preparar una rosca de Pascua

  1. Comenzar por el fermento y luego colocar la harina en forma de corona, en el centro los huevos, azúcar, manteca, vainilla y leche tibia.
  2. Amasar por 4 minutos y esperar a que duplique su volumen.
  3. Para la crema pastelera colocar en una olla los huevos. En un bol mezclar el azúcar con la leche y la harina hasta disolver todo y que no queden grumos. Mezclar todo en la olla y cocinar a fuego lento hasta que se espese.
  4. Una vez leudada la masa darle forma a la roscas, (salen entre dos o tres) y llevar al horno a 180°.
  5. Antes de que se dore, retirar y colocar la pastelera. Llevar al horno nuevamente hasta que se cocine por completo.

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EN ESTA NOTA Receta Rosca de Pascua

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