Your browser doesn’t support HTML5 audio

Amasar ñoquis caseros es más fácil de lo que parece, lleva muy poco tiempo de preparación y es una receta económica, ideal para familias numerosas en las que hay que hacer rendir cada peso del presupuesto semanal.

Se pueden acompañar con todo tipo de salsas clásicas o más gourmet, potentes o más suaves, a gusto de los comensales. La bolognesa es una de las más populares en Argentina para disfrutar de unos ñoquis exquisitos y con mucho sabor.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

noquis-rellenos-728x410

Receta de ñoquis caseros

Ingredientes

  • 500 grs. de harina
  • 1 yema
  • ½ cdta de polvo de hornear
  • 150 grs. de queso
  • Unas gotas de oliva
  • Al gusto queso rallado
  • 1 litro de agua hervida

Para la salsa:

  • 1 zanahoria cortada en cubitos
  • 1 cebolla picada
    100 grs de carne picada
  • Un chorrito de vino
  • 3 tomates pelados

Cómo preparar ñoquis caseros

  1. En un bol agregar la harina, la yema, el polvo para hornear y oliva, añadir el agua hervida. Mezclar bien hasta formar una masa. Reposar para enfriar y amasar.
  2. Tomar trozos de masa pequeños y colocar en el centro cubitos de queso. Luego darle forma a los ñoquis.
  3. Cocinar las pastas en una olla con agua hirviendo durante unos cinco minutos.
  4. Para la salsa: saltear la zanahoria y la cebolla. Incorporar la carne picada y el vino, y por último el tomate cortado en trozos pequeños.
  5. Emplatar los ñoquis y verter por encima la boloñesa.

EN ESTA NOTA Receta

Leé más notas de La cocinera austral

Noticias relacionadas

Berenjenas jugosas al escabeche: la receta más fácil para hacer en casa

Berenjenas jugosas al escabeche: la receta más fácil para hacer en casa

Receta fácil y rápida de pancitos saborizados para hacer en casa

Receta fácil y rápida de pancitos saborizados para hacer en casa

Receta de buñuelos esponjosos y dulces: versión clásica de las abuelas

Receta de buñuelos esponjosos y dulces: versión clásica de las abuelas

Receta de tortas fritas rápida y fácil para hacer en casa

Receta de tortas fritas rápida y fácil para hacer en casa

Ver comentarios