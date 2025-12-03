Your browser doesn’t support HTML5 audio
Amasar ñoquis caseros es más fácil de lo que parece, lleva muy poco tiempo de preparación y es una receta económica, ideal para familias numerosas en las que hay que hacer rendir cada peso del presupuesto semanal.
Se pueden acompañar con todo tipo de salsas clásicas o más gourmet, potentes o más suaves, a gusto de los comensales. La bolognesa es una de las más populares en Argentina para disfrutar de unos ñoquis exquisitos y con mucho sabor.
Receta de ñoquis caseros
Ingredientes
- 500 grs. de harina
- 1 yema
- ½ cdta de polvo de hornear
- 150 grs. de queso
- Unas gotas de oliva
- Al gusto queso rallado
- 1 litro de agua hervida
Para la salsa:
- 1 zanahoria cortada en cubitos
- 1 cebolla picada
100 grs de carne picada
- Un chorrito de vino
- 3 tomates pelados
Cómo preparar ñoquis caseros
- En un bol agregar la harina, la yema, el polvo para hornear y oliva, añadir el agua hervida. Mezclar bien hasta formar una masa. Reposar para enfriar y amasar.
- Tomar trozos de masa pequeños y colocar en el centro cubitos de queso. Luego darle forma a los ñoquis.
- Cocinar las pastas en una olla con agua hirviendo durante unos cinco minutos.
- Para la salsa: saltear la zanahoria y la cebolla. Incorporar la carne picada y el vino, y por último el tomate cortado en trozos pequeños.
- Emplatar los ñoquis y verter por encima la boloñesa.
