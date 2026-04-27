Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cocinar pan casero es una práctica económica y sencilla para incorporar al menú familiar, evitando gastar de más en la panadería y/o el supermercado. Una receta clásica para hornear, en solo 5 pasos.

El pan es una de las principales fuentes de carobihdratos para darle al cuerpo la energía necesaria para comenzar cada día. Por ello, se recomienda consumirlo en su versión casera – sin aditivos ni conservantes-, principalmente en el desayuno.

Además, al amasar en casa permite llevar un mejor control de las cantidades que se ingieren cada día y ahorrar en el presupuesto mensual. Incluso se puede congelar los bollos de masa listos para hornear, y así ahorrar tiempo en la cocina.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Pan casero: la receta

Ingredientes

500 gr harina 000/0000

15 gr levadura fresca

1 pocillo de aceite de girasol u oliva

C/n agua tibia

sal a gusto

azúcar

Cómo cocinar pan casero

En un bol colocar la harina y hacer un hueco en el centro. Distribuir la sal a los costados del hueco y poner el aceite dentro. Para activar la levadura colocarla en una taza junto con 2 cucharadas de azúcar y una de harina 000/0000. Verter agua tibia y mezclar con una cuchara, reservar 10 minutos para que active. Una vez que duplique su tamaño, verter en el hueco de la harina junto con el aceite. Integrar la mezcla con una cuchara evitando que la levadura haga contacto directo con la sal hasta integrar. Agregar agua tibia hasta obtener una masa homogénea, amasarla y dejarla reposar 30 minutos en un lugar cálido. Pasados esos 30 minutos desgasificar amasando. Preparar un recipiente apto para horno enmantecado y colocar la masa. Dejar reposar nuevamente por 30 minutos. Hacer algunos cortes sobre la superficie, espolvorear con harina y llevar a horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos.

Leé más notas de La cocinera austral